مسيرات روسية تضرب موانئ أوكرانيا وتثير قلقا في دول الجوار

بقلم: يورونيوز

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وذكرت كييف، أن موسكو شنت هجوما على أوكرانيا باستخدام 140 طائرة مسيرة خلال الليل، ما أسفر عن إصابة شخص واحد في منطقة إزمايل التابعة لمحافظة أوديسا الأوكرانية، التي تقع على نهر الدانوب وتحد رومانيا ومولدوفا.

وأظهرت الصور التي نشرتها خدمات الطوارئ رجال الإنقاذ وهم يحاولون إخماد حريق اندلع في موقع الهجوم، دون الكشف عن المكان بشكل دقيق.

وتشير السلطات إلى أنها غالبا ما تحجب المعلومات التفصيلية لأسباب أمنية تتعلق بظروف الحرب.

وقالت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، إن طائرتين مسيرتين روسيتين انتهكتا المجال الجوي لمولدوفا، وانفجرتا على أراضيها، مما يعرض حياة المواطنين في مولدوفا للخطر.

وكتبت ساندو على موقع "إكس": "روسيا لا تحترم الحدود، وتهاجم المدنيين، وتنشر الإرهاب. وحربها على أوكرانيا إجرامية. اتركونا، نحن الأمم المسالمة، بحالنا".

من جانبه، أعلن وزير خارجية مولدوفا، ميهاي بوبسوي، أن الوزارة ستستدعي السفير الروسي لمناقشة هذه الحوادث.

في الوقت نفسه، أفادت وزارة الدفاع الرومانية بأن طائرتين مسيرتين ربما اخترقتا المجال الجوي الروماني، مشيرة إلى أنها اكتشفت موقعا محتملا لتحطم طائرة مسيرة وتقوم حاليا بعمليات بحث للتحقق من التفاصيل.

هذا وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بأنها أسقطت 85 طائرة مسيرة من أصل 140، فيما لم تصل 52 طائرة إلى أهدافها على الأرجح نتيجة التدابير الإلكترونية المضادة. من جهة أخرى، نفت روسيا بشكل متكرر استهداف المدنيين أو البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة التابعة لها، اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية، 83 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي عدد من المقاطعات الروسية.

ولفتت الوزارة في بيان إلى أنه "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 83 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأضاف البيان أنه تم إسقاط 37 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و12 أخرى فوق كل من مقاطعتي كورسك وليبيتسك، و9 فوق مقاطعة تفير، و3 فوق كل من مقاطعات بيلغورود وكالوجا وسمولينسك وفورونيغ، بالإضافة إلى طائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة روستوف".