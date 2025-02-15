بعد تسريح أكثر من 1000 موظف فدرالي: غضب واحتجاجات قانونية ضد خطة ترامب لتقليص الحكومة

بقلم: يورونيوز

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في وقت كانت فيه الإدارة تركز على تقليص البيروقراطية في واشنطن، إلا أن هذه الحملة كانت تؤثر بشكل كبير على شريحة واسعة من العاملين في مختلف أنحاء البلاد.

بدأت الوكالات في إرسال إشعارات التسريح، ما أثار ارتباكاً لدى العاملين من ولاية ميتشيغان إلى فلوريدا، حيث تم إبلاغهم بأن خدماتهم لم تعد مطلوبة.

وقد تسبب هذا في حالة من الفوضى، إذ تبين أن بعض الموظفين الذين قبلوا عرض الاستقالة المؤجلة من الإدارة، والذي يضمن لهم راتباً حتى 30 سبتمبر إذا استقالوا طوعاً، تلقوا لاحقاً إشعارات بالفصل، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الإدارة ستنفذ قرارات التسريح على الرغم من الاتفاقات الموقعة.

متظاهرون يحتشدون دعماً للعاملين الفيدراليين خارج وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، الجمعة، 14 فبراير/شباط 2025، في واشنطن AP

التسريحات في الوكالات الفدرالية

في وقت متأخر من يوم الخميس، أعلنت وزارة شؤون المحاربين القدامى عن فصل أكثر من 1000 موظف عملوا لمدة تقل عن عامين.

وكان من بين المفصولين باحثين في مجالات معالجة السرطان، وإدمان المواد الأفيونية، والأطراف الصناعية، وتعريض الجنود لحرائق الحروب، وفقاً لما صرحت به السناتور باتي موراي، العضو في الحزب الديمقراطي.

أما في وزارة التعليم، فقد تم تسريح العديد من المتخصصين في التعليم الخاص والموظفين المسؤولين عن مساعدة الطلاب في الحصول على المساعدات المالية، بحسب الاتحاد الذي يمثل العاملين في الوكالة.

متظاهرون يحتشدون دعماً للعاملين الفيدراليين وينشرون رسائل لهم بمناسبة عيد الحب خارج وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، الجمعة، 14 فبراير/شباط 2025 AP

في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تم تسريح نحو 1300 موظف مؤقت – أي ما يعادل حوالي عشرة بالمئة من إجمالي القوة العاملة في الوكالة.

كما تم إخطار القيادات في الوكالة بالقرار صباح الجمعة، وفقاً لمصدر في الحكومة لم يُسمح له بالحديث علناً. هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه العالم مكافحة الأمراض المعدية مثل جائحة كورونا، مما يطرح تساؤلات حول تأثير هذه التسريحات على الجهود الصحية العالمية.

تسريحات في وزارة الزراعة

في وزارة الزراعة، قالت السكرتيرة الجديدة بروك رولينز إنها تدعم خطط إيلون ماسك لتقليص حجم الحكومة، وأكدت أن الوزارة ستقوم قريباً بتنفيذ مزيد من التسريحات.

وأضافت أن هذه التسريحات جزء من التزام الحكومة بجعل المؤسسات الحكومية أكثر كفاءة، وهو ما يراه البعض ضرورياً رغم آثاره المحتملة على موظفي الحكومة.

متظاهرون يحتشدون دعماً للعاملين الفيدراليين خارج وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، الجمعة، 14 فبراير/شباط 2025، في واشنطن AP

الاحتجاجات القانونية والمعارضة

بينما تركز الإدارة على تحقيق أهدافها في تحسين الكفاءة الحكومية، يعتقد بعض الموظفين المتأثرين أن الخطة لم تكن مدروسة بما فيه الكفاية.

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وأشار ديفيد رايس، وهو جندي سابق يعمل في وزارة الطاقة، إلى أن العمل الذي كان يؤديه في مجال صحة الجنود من التعرض للإشعاع كان له تأثير إيجابي كبير على المجتمع.

وأضاف أن تسريحه لم يكن عادلاً بالنظر إلى التوقعات السابقة بخصوص استمراره في العمل، واصفاً القرار بأنه "فوضوي" وغير مدروس.

وفي المقابل، رفع الاتحاد الوطني لموظفي الخزانة وعدد من النقابات الأخرى دعوى قضائية للطعن في هذه التسريحات الجماعية، معتبرين أنها غير قانونية وتهدد فعالية عمل الوكالات الفدرالية.

في تصريح رسمي، كتبت دورين جرينوالد، رئيسة الاتحاد، أن تسريح الموظفين الذين تلقوا تدريبات شاملة سيؤدي إلى تأثير سلبي على مهمات الوكالات الفدرالية التي تعتمد على هؤلاء الموظفين في إنجاز أعمالها.

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متظاهرون يحتشدون دعماً للعاملين الفيدراليين خارج وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، الجمعة، 14 فبراير/شباط 2025، في واشنطن AP

التأثيرات الاقتصادية المحتملة

من جانب آخر، من المتوقع أن يكون لهذه التسريحات تأثيرات اقتصادية كبيرة. أظهرت بيانات مكتب الميزانية الفيدرالي أن الحكومة تنفق نحو 270 مليار دولار سنوياً على تعويضات الموظفين المدنيين، وتشكل رواتب موظفي الدفاع والأمن الداخلي وشؤون المحاربين القدامى الجزء الأكبر منها.

ورغم أن التسريحات قد توفر بعض الأموال، إلا أن تأثيرها في تقليص العجز المالي يظل محدوداً، خاصة في ظل حاجة الحكومة لموظفين ذوي كفاءات عالية للقيام بمهام حيوية مثل الاستجابة للأزمات الصحية وتقديم الدعم للقطاعات المدنية.

قد تكون نتائج التسريحات أكثر وضوحاً في تقارير الوظائف الشهرية القادمة، التي قد تُظهر تباطؤاً في سوق العمل أو حتى انخفاضاً في عدد الوظائف في حال استمرت الحكومة في تقليص عدد العاملين.