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لحظة تسليم حماس 3 رهائن إسرائيليين للصليب الأحمر في خان يونس ضمن اتفاق التبادل

الرهائن الإسرائيليون يائير هورن وساغوي ديكل وألكسندر تروفانوف يرافقهم مقاتلو حماس والجهاد الإسلامي أثناء تسليمهم إلى الصليب الأحمر في خان يونس السبت، 15 فبراير/شباط 2025
الرهائن الإسرائيليون يائير هورن وساغوي ديكل وألكسندر تروفانوف يرافقهم مقاتلو حماس والجهاد الإسلامي أثناء تسليمهم إلى الصليب الأحمر في خان يونس السبت، 15 فبراير/شباط 2025 حقوق النشر AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
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سلمت حركة حماس يوم السبت ثلاثة رهائن إسرائيليين إلى الصليب الأحمر في قطاع غزة. وتأتي هذه العملية في إطارصفقة تبادل تشمل إطلاق سراح 369 أسيراً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية.

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وذكرت حماس أن الرهائن الذين تم تسليمهم اليوم إلى الصليب الأحمر هم: يائير هورن، البالغ من العمر 46 عامًا ويحمل الجنسية الأرجنتينية، ساجي ديكل حن، البالغ من العمر 36 عامًا ويحمل الجنسية الأمريكية، وألكسندر (ساشا) تروفانوف، البالغ من العمر 29 عامًا ويحمل الجنسية الروسية.

وأشارت إلى أنها تنتظر تنفيذ إسرائيل للبروتوكول الإنساني، بناءً على الضمانات التي قدمها الوسطاء، مشددة على أن الإفراج عن مزيد من المحتجزين الإسرائيليين مرهون بالتزام إسرائيل بكامل بنود الاتفاق.

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وفي سياق متصل، أطلقت إسرائيل سراح 369 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم 36 أسيرًا محكومًا بالمؤبد. ومن بين هؤلاء، سيتم إبعاد 24 أسيرًا إلى خارج الأراضي الفلسطينية، بينما يشمل العدد 333 معتقلًا من قطاع غزة، كانوا قد اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكانت هذه العملية هي السادسة ضمن سلسلة عمليات تبادل تتم منذ بدء سريان الهدنة في 19 يناير، حيث تم حتى الآن إطلاق سراح 21 رهينة مقابل أكثر من 730 أسيرًا فلسطينيًا .

المصادر الإضافية • أب

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