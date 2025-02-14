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آلاف اليمنيين يخرجون ضد مقترح ترامب بشأن غزة والحوثيون يجددون تحذيراتهم

مقاتلون من القبائل اليمنية مؤيدون لجماعة الحوثي، 14 يناير 2024
مقاتلون من القبائل اليمنية مؤيدون لجماعة الحوثي، 14 يناير 2024 حقوق النشر AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
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عشرات الآلاف من اليمنيين يتظاهرون في صنعاء رفضاً لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وسط هتافات منددة بالولايات المتحدة وإسرائيل. وحذر قادة الحوثيين من عواقب التصعيد، ملوحين بإمكانية التدخل العسكري في حال تنفيذ مخطط التهجير.

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خرج عشرات الآلاف من اليمنيين في مظاهرات حاشدة في العاصمة صنعاء الجمعة، رفضاً لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلق بقطاع غزة. وشهدت الاحتجاجات هتافات منددة بالولايات المتحدة وإسرائيل، مع رفع شعارات ترفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين.

وهتف المحتجون بعبارات تعكس رفضهم القاطع للمخططات الأمريكية، في حين أطلق وزير الدفاع في حكومة الحوثيين، محمد ناصر العاطفي، تحذيراً جديداً شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكداً أن "استمرار المخطط الأمريكي-الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين سيواجه بعواقب وخيمة". وأضاف قائلاً: "تصريحات ترامب لن تزيدنا إلا إصراراً على موقفنا وثباتنا في مواجهة الهيمنة الأمريكية".

وكان زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين)، عبد الملك الحوثي، أكد الخميس استعداد قواته للتحرك في حال مضت الولايات المتحدة وإسرائيل في تنفيذ خطة التهجير. وقال في خطاب متلفز: "سنرد بالقصف الصاروخي والطائرات المسيّرة والعمليات البحرية إذا أقدم الأمريكيون والإسرائيليون على تنفيذ مخططهم".

وأضاف الحوثي أن قواته "في حالة تأهب دائم"، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً مستمراً مع الفصائل الفلسطينية لمحور المقاومة لمواجهة أي تصعيد محتمل.

إدانة عربية واسعة للمقترح الأمريكي

وعلى المستوى الإقليمي، لاقت خطة ترامب لإفراغ غزة رفضاً واسعاً من مختلف الدول العربية، التي اعتبرت المقترح محاولة لتغيير التركيبة السكانية للقطاع وإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم في انتهاك للقانون الدولي.

وكان الرئيس الأمريكي قد شدد هذا الأسبوع على عزمه تنفيذ الخطة المثيرة للجدل، مقترحاً تحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، في خطوة أثارت موجة استنكار واسعة. كما هدد بقطع المساعدات عن مصر والأردن في حال رفضتا استقبال الفلسطينيين النازحين.

 

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