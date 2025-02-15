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مظاهرة في بريتوريا: الأقلية البيضاء تتهم الحكومة بالعنصرية وتدعو ترامب للتدخل في جنوب افريقيا

مواطنون بيض من جنوب أفريقيا يتظاهرون دعمًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام السفارة الأمريكية في بريتوريا، جنوب أفريقيا، السبت 15 فبراير/شباط 2025
مواطنون بيض من جنوب أفريقيا يتظاهرون دعمًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام السفارة الأمريكية في بريتوريا، جنوب أفريقيا، السبت 15 فبراير/شباط 2025 حقوق النشر AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
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تجمع مئات المحتجين من الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا، السبت، أمام السفارة الأميركية في بريتوريا، معبرين عن دعمهم للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومؤكدين أنهم ضحايا للتمييز العنصري من قبل حكومتهم.

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ورفع المتظاهرون لافتات حملت عبارات مثل "شكراً لله على الرئيس ترامب"، منتقدين سياسات حكومة جنوب إفريقيا، التي يقودها حزب المؤتمر الوطني الإفريقي،** يرون أنها تميّز ضد البيض من خلال قوانين تهدف إلى إعادة توزيع الأراضي.

وينتمي العديد من المحتجين إلى مجتمع "الأفريكانرز"، وهم أحفاد المستوطنين الهولنديين الذين ركز عليهم ترامب في أمر تنفيذي أصدره مؤخراً، يقضي بقطع المساعدات عن حكومة جنوب إفريقيا، متهماً إياها بمصادرة أراضي هذه الفئة بموجب قانون جديد.

مواطنون بيض من جنوب أفريقيا يتظاهرون دعمًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام السفارة الأمريكية في بريتوريا، جنوب أفريقيا، السبت 15 فبراير/شباط 2025
مواطنون بيض من جنوب أفريقيا يتظاهرون دعمًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام السفارة الأمريكية في بريتوريا، جنوب أفريقيا، السبت 15 فبراير/شباط 2025AP
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ونفت السلطات في هذا البلد تلك الاتهامات، مؤكدة أن القانون لا يستهدف مجموعة عرقية بعينها، بل يسعى إلى معالجة التفاوت الكبير في ملكية الأراضي، حيث لا يزال معظم الأراضي الزراعية بيد الأقلية البيضاء، رغم أن البيض يشكلون نحو 7% فقط من السكان.

في المقابل، أعلن ترامب خطة لمنح الأفريكانرز حق اللجوء إلى الولايات المتحدة، واصفاً إياهم بأنهم "مُلّاك أراضٍ يعانون من التمييز".

مواطنون بيض من جنوب أفريقيا يتظاهرون دعمًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام السفارة الأمريكية في بريتوريا، جنوب أفريقيا، السبت 15 فبراير/شباط 2025
مواطنون بيض من جنوب أفريقيا يتظاهرون دعمًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام السفارة الأمريكية في بريتوريا، جنوب أفريقيا، السبت 15 فبراير/شباط 2025AP

وركزت الشعارات التي رفعها المحتجون أيضاً على رفض سياسات العمل التفضيلي التي تبنتها الحكومة منذ إنهاء نظام الفصل العنصري عام 1994، والتي تهدف إلى تعزيز فرص العمل والتنمية الاقتصادية للسود.

وترى بعض المجموعات البيضاء أن هذه الإجراءات، المعروفة باسم "تمكين السود اقتصادياً"، تؤثر سلباً على فرصهم في العمل والتملك.

مواطنون بيض من جنوب أفريقيا يتظاهرون دعمًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام السفارة الأمريكية في بريتوريا، جنوب أفريقيا، السبت 15 فبراير/شباط 2025
مواطنون بيض من جنوب أفريقيا يتظاهرون دعمًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام السفارة الأمريكية في بريتوريا، جنوب أفريقيا، السبت 15 فبراير/شباط 2025AP

وتثير انتقادات إدارة ترامب لجنوب إفريقيا جدلاً أوسع حول الجهود الحكومية لمعالجة إرث التمييز التاريخي، في ظل استمرار التباينات الاقتصادية الكبيرة بين الأغلبية السوداء والأقلية البيضاء.

المصادر الإضافية • أب

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