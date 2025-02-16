احتفالات الكرنفال في إيطاليا: من البندقية إلى فياريجيو وروما

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وتعد البندقية، كما هو الحال كل عام، واحدة من أبرز الوجهات للاحتفال، حيث تم تخصيص كرنفال 2025 للاحتفال بذكرى "زمن كازانوفا"، الشخصية الشهيرة التي تركت بصمة في تاريخ المدينة.

البندقية: "زمن كازانوفا"

في ليلة الافتتاح، التي شهدت حضور حوالي 20 ألف شخص في ساحة القديس مارك، تم تنظيم فعالية تحت شعار "إصدح بحبك"، والتي سمحت للمشاركين بالتعبير عن مشاعرهم بطريقة مذهلة.

وأدى كل من ماركو ماكاريني وكيارا بيرالي، إلى جانب الأمير موريس الذي لعب دور كازانوفا، والمهرج مانويل بروتوميسو في دور دون جيوفاني، فعاليات الليلة.

كما حضر العديد من الفنانين البارزين مثل جاكوبو سارنو وسيلفيا سكارتوزوني، اللذين قدما مقتطفات من عرض "كازانوفا أوبرا بوب".

لحظة من احتفالات الكرنفال في البندقية Spada/LaPresse

في يوم الأحد، انطلقت مسيرة القوارب المزينة من بونتا ديلا دوجانا، حيث أبحر أكثر من مائة قارب باتجاه جسر ريالتو في القناة الكبرى.

وقبل الوصول إلى الجسر، تم إشعال "بانتيغانا"، إحدى رموز الكرنفال الشهيرة، في حريق ملون من الدخان والأشرطة الملونة، مما أعلن بدء الاحتفالات بشكل رمزي.

اختتمت الاحتفالات في كامبو ديل إرباريا حيث استمتع الحضور بالمأكولات التقليدية والموسيقى التي أضافت المزيد من الأجواء الاحتفالية.

فياريجيو: العروض والتقاليد

يعد مهرجان كرنفال فياريجيو، الذي بدأ في 9 فبراير، من أبرز فعاليات الكرنفال في إيطاليا. يحتفل المشاركون بالأقنعة والعروض الاستعراضية، حيث يتضمن المهرجان خمس استعراضات أخرى تستمر حتى 4 مارس.

وتستقطب هذه الاحتفالات الآلاف من الزوار الذين يأتون للاستمتاع بالعروض المبدعة والموسيقى المبهجة.

في بوتيجنانو، مدينة في منطقة أبوليا، تحتفل المدينة بكرنفال تاريخي يعود إلى نسخته 631 هذا العام. سيقام العرض الأول للعربات الاستعراضية في 16 فبراير، يليه عرض موسيقي لفرقة "يوجينيو سيزارو".

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يتميز هذا العام بموضوع "التخريب"، ويشمل المهرجان حفلات موسيقية لفرق مثل "نيترو" و"لا رابسباسيتانتي دي ليستا"، مما يعكس التنوع الموسيقي الذي يميز هذا الحدث.

سيفيتا كاستيلانا وروما

في سيفيتا كاستيلانا، تبدأ احتفالات الكرنفال في 16 فبراير، حيث يشارك نحو 8 آلاف شخص في العروض والفعاليات التي تقام في المدينة.

أما في روما، فتستضيف مدينة ملاهي سينشيتا كرنفالا مخصصة للأطفال مع مسيرات وعربات وعروض ترفيهية حتى 9 مارس.

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فعاليات ثقافية في البندقية

إلى جانب الاحتفالات الرئيسية، تقدم البندقية برنامجًا ثقافيًا غنيًا خلال الكرنفال، بما في ذلك عرض "كازانوفا، تشي أففينتور دا ماتي!" الذي سيُعرض في ميستري، مع عروض السيرك والموسيقى والمهرجين في ساحة سان ماركو.

وفي تياترو لا فينيسا، ستعرض مسرحية "ريغوليتو" لجوزيبي فيردي، بينما يقدم تياترو غولدوني عرض "لا موغلي ساجيا" من تأليف كارلو غولدوني.

تستمر هذه الاحتفالات الكبرى في إيطاليا لتكون جزءًا من التراث الثقافي الغني للبلاد، حيث تجمع بين التقاليد التاريخية والفنية والموسيقى لإحياء هذه المناسبة السنوية الهامة.