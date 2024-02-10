فيديو. رقصات السامبا تزين شوارع البرازيل مع انطلاق كرنفال ساو باولو

تدفق مئات الآلاف على شوارع ساو باولو للمشاركة في أحد أقدم وأكبر الكرنفالات في البرازيل، وشهد مسيرات راقصي السامبا، وفرق بلوكوس (عروض في الشارع)، حيث تتنافس أفضل المدارس في تقديمها.

وتقام العروض الباذخة التي تشهد مرور مواكب استعراضية ضخمة تحت أنظار جماهير غفيرة، تنتظر هذا الحدث بفارغ الصبر.

ولا تمثل العروض مجرد فخر للسكان فحسب، بل أيضًا فرصة عمل للكثيرين، لأن الاستعدادات تتطلب عددًا لا يحصى من الخياطين ومصممي الأزياء والرقصات والديكور وغير ذلك، بالإضافة إلى شهور طويلة من التدريبات للراقصين وعازفي الطبول.