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الهند: 18 قتيلاً على الأقل في تدافع بمحطة قطارات نيودلهي

ركاب يتدافعون مع بعضهم البعض لركوب القطار في محطة سكة حديد نيودلهي في نيودلهي، الهند، الخميس، 15 فبراير/شباط 2025
ركاب يتدافعون مع بعضهم البعض لركوب القطار في محطة سكة حديد نيودلهي في نيودلهي، الهند، الخميس، 15 فبراير/شباط 2025 حقوق النشر AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
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لقي 18 شخصًا على الأقل، بينهم 14 امرأة، مصرعهم في تدافع بمحطة سكة حديد نيودلهي في شمال الهند، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الهندية "برس ترست أوف إنديا" الأحد.

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وقع الحادث مساء السبت عندما احتشد آلاف المسافرين في المحطة بانتظار ركوب القطار، معظمهم من الحجاج الهندوس المتجهين إلى مهرجان "ماها كومبه" في براياجراج.

وأفادت السلطات بأن التدافع بدأ بعد تعثر بعض الركاب أثناء نزولهم من جسر للمشاة يربط بين الأرصفة، ما أدى إلى سقوطهم وتسبب في حالة من الفوضى.

وقالت شيلا ديفي، التي كانت في مستشفى "لوك نايك جاي بركاش نارين" لاستلام جثمان زوجة ابنها، إن تغييرًا مفاجئًا في منصة القطار أثار ارتباكًا بين الركاب، مما أدى إلى التدافع.

وأكد نيكهيل كومار، أحد شهود العيان، أن الحشود خرجت عن السيطرة ولم يتمكن أحد من احتوائها.

ركاب يتدافعون مع بعضهم البعض لركوب القطار في محطة سكة حديد نيودلهي في نيودلهي، الهند، الخميس، 15 فبراير/شباط 2025
ركاب يتدافعون مع بعضهم البعض لركوب القطار في محطة سكة حديد نيودلهي في نيودلهي، الهند، الخميس، 15 فبراير/شباط 2025AP
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من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن أسفه للحادث، في منشور عبر منصة "إكس": "أشعر بحزن عميق لهذا التدافع. أفكاري مع جميع من فقدوا أحبّاءهم، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين. السلطات تقدم الدعم اللازم لجميع المتضررين".

بدوره، أعلن وزير السكك الحديدية أشويني فايشناو فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

يُذكر أن الهند شهدت حوادث مماثلة في مهرجان "ماها كومبه"، حيث قُتل ما لا يقل عن 30 شخصًا الشهر الماضي في تدافع أثناء تجمع الملايين للاستحمام في نهر مقدس.

المصادر الإضافية • أب

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