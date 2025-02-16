الهند: 18 قتيلاً على الأقل في تدافع بمحطة قطارات نيودلهي

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وقع الحادث مساء السبت عندما احتشد آلاف المسافرين في المحطة بانتظار ركوب القطار، معظمهم من الحجاج الهندوس المتجهين إلى مهرجان "ماها كومبه" في براياجراج.

وأفادت السلطات بأن التدافع بدأ بعد تعثر بعض الركاب أثناء نزولهم من جسر للمشاة يربط بين الأرصفة، ما أدى إلى سقوطهم وتسبب في حالة من الفوضى.

وقالت شيلا ديفي، التي كانت في مستشفى "لوك نايك جاي بركاش نارين" لاستلام جثمان زوجة ابنها، إن تغييرًا مفاجئًا في منصة القطار أثار ارتباكًا بين الركاب، مما أدى إلى التدافع.

وأكد نيكهيل كومار، أحد شهود العيان، أن الحشود خرجت عن السيطرة ولم يتمكن أحد من احتوائها.

ركاب يتدافعون مع بعضهم البعض لركوب القطار في محطة سكة حديد نيودلهي في نيودلهي، الهند، الخميس، 15 فبراير/شباط 2025 AP

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن أسفه للحادث، في منشور عبر منصة "إكس": "أشعر بحزن عميق لهذا التدافع. أفكاري مع جميع من فقدوا أحبّاءهم، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين. السلطات تقدم الدعم اللازم لجميع المتضررين".

بدوره، أعلن وزير السكك الحديدية أشويني فايشناو فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

يُذكر أن الهند شهدت حوادث مماثلة في مهرجان "ماها كومبه"، حيث قُتل ما لا يقل عن 30 شخصًا الشهر الماضي في تدافع أثناء تجمع الملايين للاستحمام في نهر مقدس.