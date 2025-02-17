الصين لأمريكا: "صححوا أخطاءكم" بعد تغيير الصياغة بشأن تايوان

اعلان

وشملت التعديلات أيضاً إضافة إشارات جديدة إلى التعاون بين تايوان والبنتاغون في مجال التكنولوجيا وأشباه الموصلات، وكذلك التأكيد على دعم واشنطن لعضوية تايوان في المنظمات الدولية "حيثما أمكن".

بكين تندد بالتعديلات وتعتبرها تصعيدًا خطيرًا

لطالما رفضت بكين أي اعتراف دولي بتايوان أو أي تواصل رسمي بين مسؤولي الجزيرة والمسؤولين الأجانب، معتبرة ذلك تشجيعًا للنزعة الانفصالية. ويأتي هذا التحديث بعد نحو ثلاثة أسابيع فقط من تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولايته الثانية في البيت الأبيض، مما يعكس توجهًا جديدًا في السياسة الأمريكية تجاه الجزيرة.

وخلال مؤتمر صحفي في بكين، وصف المتحدّث باسم الخارجية الصينية غيو جياكون التعديلات الأخيرة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية بأنها "انتكاسة كبيرة"، مشددًا على أنها "تبث رسالة خاطئة جدًا إلى القوى الانفصالية المطالبة باستقلال تايوان".

وأضاف: "هذه الخطوة تعكس إصرار الولايات المتحدة على سياستها الخاطئة المتمثلة في استخدام تايوان لقمع الصين. نحن نحث الجانب الأمريكي على تصحيح أخطائه فورًا".

واشنطن تؤكد التزامها بسياسة "الصين الواحدة"

رغم التعديلات المثيرة للجدل، أكدت الولايات المتحدة أنها لم تغيّر موقفها الرسمي تجاه تايوان. فقد أشار متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الأحد، إلى أن تحديث الصفحة جاء "كجزء من المراجعات الدورية لإعلام الجمهور العام بطبيعة العلاقة غير الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان".

وأضاف المتحدث: "تظل الولايات المتحدة ملتزمة بسياسة الصين الواحدة"، في إشارة إلى موقف واشنطن الرسمي الذي لا يعترف بسيادة تايوان، لكنه يقر بموقف الصين من القضية. كما أكد أن واشنطن "تلتزم بالحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وأضاف: "نحن نعارض أي تغييرات أحادية الجانب للوضع القائم من أي طرف. نؤيد الحوار عبر المضيق، ونتوقع أن يتم حل الخلافات بين الجانبين بوسائل سلمية، بعيدًا عن الإكراه، وبطريقة يقبلها الشعبان على جانبي المضيق".

تايبيه ترحّب بالتعديلات

من جانبه، رحّب وزير خارجية تايوان لين شيا لونغ، يوم الأحد، بما وصفه بـ"الدعم والموقف الإيجابي" الذي أظهرته واشنطن في علاقتها مع تايوان، معتبرًا أن التعديلات الأخيرة تعكس التزام الولايات المتحدة تجاه الجزيرة.

وترفض الحكومة التايوانية بشدة مطالبات بكين بالسيادة عليها، مؤكدة أن شعب تايوان وحده هو من يقرر مستقبل الجزيرة. وتصرّ تايبيه على أنها بالفعل دولة مستقلة تحت اسم "جمهورية الصين"، وهو الاسم الرسمي للجزيرة، التي أصبحت مقرًا للحكومة القومية الصينية بعد فرارها من البر الرئيسي للصين عام 1949 عقب خسارتها الحرب الأهلية أمام الشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ، الذين أسسوا "جمهورية الصين الشعبية".

ويبقى من غير الواضح ما إذا كانت التعديلات الأمريكية الأخيرة تمثل تحولًا حقيقيًا في السياسة الأمريكية تجاه تايوان، أم أنها مجرد تحديث روتيني كما تزعم الخارجية الأمريكية.