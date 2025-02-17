إيلون ماسك يشكك في مدفوعات الضمان الاجتماعي: فساد مالي أم حملة سياسية؟

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ويأتي ذلك في إطار تحقيق يجريه فريق عمل الإنفاق الحكومي الذي يشرف عليه ماسك، وذلك بعد تعيينه من قبل الرئيس دونالد ترامب لرئاسة إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، وهي هيئة غير رسمية تهدف إلى تبسيط العمليات الحكومية وخفض الإنفاق.

ماسك يكشف أرقامًا مثيرة للجدل

نشر ماسك على منصة "إكس" جدولا، قال إنه يستند إلى قاعدة بيانات إدارة الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الأرقام الواردة تكشف عن وجود 46 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 60 و69 عامًا، وهي الفئة العمرية التي تصبح مؤهلة لاستحقاقات التقاعد.

لكن الأرقام شملت أيضًا أكثر من عشرة ملايين شخص مسجلين على أنهم تجاوزوا سن المئة، بل وأدرجت شخصًا واحدًا على الأقل في فئة عمرية تتراوح بين 360 و369 عامًا.

وعلق ماسك بسخرية قائلاً: "ربما يكون فيلم Twilight حقيقيًا، وهناك الكثير من مصاصي الدماء على قوائم الضمان الاجتماعي!"

تلك الأرقام، وفقًا لماسك، تفوق بكثير عدد المستفيدين الفعليين من مدفوعات الضمان الاجتماعي، والذي بلغ 73 مليون شخص حتى كانون الثاني/يناير الماضي، كما أنها أعلى من إجمالي عدد سكان الولايات المتحدة وفقًا لآخر تعداد سكاني في عام 2020، والذي بلغ حوالي 341 مليون نسمة.

انتقادات متزايدة ومطالبات بالإصلاح

ليست هذه المرة الأولى التي يوجه فيها ماسك انتقادات إلى إدارة الضمان الاجتماعي، التي تعد واحدة من أكبر بنود الإنفاق في الميزانية الأمريكية. ففي حديثه من البيت الأبيض الأسبوع الماضي، إلى جانب الرئيس ترامب، شدد ماسك على ضرورة إعادة النظر في الإنفاق الحكومي.

وقال ماسك: "إذا تم إنفاق المال بطريقة غير حكيمة أو بإهدار أموال دافعي الضرائب، فهذا أمر غير مقبول. يجب أن تُنفق أموال الضرائب بحكمة على الأمور التي تهم الناس. هذا ليس تطرفًا، بل مجرد منطق سليم".

يتحدث إيلون ماسك خلال فعالية مع الرئيس دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، يوم الثلاثاء 11 شباط/فبراير 2025، في واشنطن. Alex Brandon/ AP

وأضاف ساخرًا: "هناك أشياء غريبة، مثل وجود أشخاص مسجلين في الضمان الاجتماعي بعمر 150 عامًا! هل تعرفون شخصًا بهذا العمر؟ لا أحد يعرف! هؤلاء يجب أن يكونوا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية".

والانتقادات التي وجهها ماسك للنظام لم تتوقف عند هذا الحد، ففي 11 شباط/فبراير، كتب عبر منصة "إكس": "أنا متأكد بنسبة 100% أن حجم الاحتيال في استحقاقات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وغيرها، يفوق جميع عمليات الاحتيال الخاصة التي سمعت بها طوال حياتي، وبفارق كبير!".

ردود أفعال متباينة

أثارت تصريحات ماسك ردود أفعال متباينة بين الخبراء والسياسيين، إذ يرى البعض أن تعليقاته تهدف إلى التلاعب بالرأي العام لتحقيق أهداف سياسية، بينما يؤيد آخرون ضرورة مراجعة نظام الاستحقاقات الاجتماعية.

بوب ويستبروكس، المفتش العام السابق للحكومة الفيدرالية خلال إدارتي أوباما وترامب الأولى، علّق قائلاً لشبكة CNBC: "الهدر أمر نسبي، وهذه قضية سياسية بامتياز. نحن نخلط بين الهدر والاحتيال بطريقة غير مسؤولة، وهذا يؤثر على استمرارية المؤسسات ويؤدي إلى فقدان الناس لوظائفهم".

أما ماكس ريتشتمان، الرئيس التنفيذي للجنة الوطنية للحفاظ على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، فقد حذر من التدخل السياسي في نظام الاستحقاقات، قائلاً لمجلة نيوزويك: "المستفيدون من الضمان الاجتماعي وعائلاتهم لديهم كل الأسباب للقلق من محاولة إيلون ماسك الاستحواذ على نظام المدفوعات الفيدرالية التابع لوزارة الخزانة. لا يمكن للمسنين أو للأشخاص ذوي الإعاقة أن يثقوا في ترامب وماسك لحماية استحقاقاتهم الفيدرالية أو بياناتهم الشخصية".

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وأضاف: "نأمل أن توقف المحاكم هذه المحاولة لاستخدام نظام الدفع الحكومي لأغراض سياسية بحتة".

مستقبل غامض للإصلاحات

لا يزال من غير الواضح كيف يخطط ماسك وفريقه للتعامل مع ما يعتبره إنفاقًا غير ضروري داخل إدارة الضمان الاجتماعي، إلا أن المؤشرات تشير إلى إمكانية اتخاذ تدابير تقشفية، لا سيما مع تلقي العديد من الوكالات الحكومية أوامر بتقليص حجم القوى العاملة لديها في الأيام الأخيرة.

ويبقى السؤال: هل يمثل تدخل ماسك خطوة ضرورية لإصلاح نظام يعاني من الفساد، أم أنه محاولة لإعادة هيكلة برامج الرعاية الاجتماعية لأغراض سياسية؟ في ظل انقسام الرأي العام، من المؤكد أن هذه القضية ستبقى محط أنظار الأمريكيين خلال الأشهر المقبلة.