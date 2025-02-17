معرض الدفاع الدولي في أبوظبي يجمع روسيا وأوكرانيا تحت سقف واحد

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وشاركت كل من أوكرانيا وروسيا في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي الإماراتي هذا العام، رغم العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الحرب.

وزار وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا أجنحة بلاده ظهر الاثنين، في حين عرضت الشركات الروسية مروحياتها وأسلحتها في الجناح المقابل.

وقال سيبيغا للصحفيين: "نستطيع إنتاج 4 ملايين طائرة مسيرة سنويا رغم الحرب"، مضيفا: "يمكننا اختبار هذه الطائرات ومنتجاتنا مباشرة في ساحة المعركة، لذلك فهي ذات جودة عالية. وأنا فخور، كوزير لدولة في حالة حرب، بزيارة هذا المعرض".

وتتزايد الجهود الدبلوماسية لإجراء محادثات سلام لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، في حين أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إلى أنه سيلتقي قريبا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السعودية.

ولطالما تم طرح الإمارات العربية المتحدة، كموقع محتمل لمحادثات السلام، نظرا لوجود عدد كبير من المغتربين الروس والأوكرانيين الذين تدفقوا إلى البلاد منذ بدء الحرب، وبسبب جهود الإمارات السابقة في تبادل الأسرى.

ووصل زيلينسكي إلى أبوظبي ليل الأحد بعد حضوره مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا. وأظهرت لقطات نشرها مكتبه استقبال مسؤول إماراتي وحرس الشرف له ولزوجته أولينا زيلينسكا في المطار.

وبينما سبق لزيلينسكا زيارة الإمارات منذ الغزو الروسي الشامل عام 2022، تعد هذه الزيارة الأولى لزيلينسكي منذ اندلاع الحرب.

وفي غضون ذلك، يقود وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وفدا إلى السعودية هذا الأسبوع لإجراء محادثات مباشرة مع روسيا بشأن الحرب. وسيلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف ومسؤولين آخرين في السعودية يوم الثلاثاء، فيما لن تحضر أوكرانيا هذه المحادثات.