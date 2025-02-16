Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
"الضمانات الأمنية أولاً"..زيلينسكي يرفض اتفاق المعادن النادرة مع واشنطن

منجم إلمنيت مفتوح في وادٍ في منطقة كيروفوهراد بوسط أوكرانيا، الأربعاء، 12 فبراير/شباط 2025
منجم إلمنيت مفتوح في وادٍ في منطقة كيروفوهراد بوسط أوكرانيا، الأربعاء، 12 فبراير/شباط 2025 حقوق النشر  Efrem Lukatsky/AP
حقوق النشر Efrem Lukatsky/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفضه التوقيع على اتفاقية مع الولايات المتحدة تتيح لها استكشاف المعادن النادرة في أوكرانيا. وكان هذا الاتفاق جزءًا من محادثات زيلينسكي مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي عُقد يوم الجمعة.

وأوضح زيلينسكي أنه أمر وزرائه بعدم التوقيع على الاتفاق، بسبب أنه كان يركز بشكل كبير على المصالح الأمريكية دون ضمانات أمنية لأوكرانيا.

وأضاف: "لم أسمح للوزراء بالتوقيع على الاتفاق لأنني أعتقد أنه لا يحمي أوكرانيا بالشكل الكافي. من وجهة نظري، لم يكن جاهزًا لحمايتنا ومصلحتنا."

كانت الصفقة المقترحة تتعلق بحق الولايات المتحدة في الوصول إلى المعادن الأرضية النادرة الموجودة في أوكرانيا، والتي تعد ضرورية لصناعات الطيران والدفاع والطاقة النووية.

وكان الهدف من الاتفاق هو منح الولايات المتحدة حق استكشاف هذه المعادن، كتعويض عن الدعم الذي قدمته إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

حفرة منجم إلمنيت مفتوحة في وادٍ في منطقة كيروفوهراد بوسط أوكرانيا، الأربعاء، 12 فبراير/شباط 2025
حفرة منجم إلمنيت مفتوحة في وادٍ في منطقة كيروفوهراد بوسط أوكرانيا، الأربعاء، 12 فبراير/شباط 2025 AP
لكن زيلينسكي شدد على أن أي استغلال للموارد يجب أن يكون مشروطًا بضمانات أمنية تضمن الحماية لأوكرانيا من الحرب الروسية في المستقبل.

وأشار زيلينسكي : "من المهم جدًا بالنسبة لي الربط بين ضمانات الأمن ونوع من الاستثمارات في المعادن."

عمال المناجم يستخرجون الإلمينيت، وهو عنصر رئيسي يستخدم لإنتاج التيتانيوم، في منجم مفتوح في منطقة كيروفوهراد بوسط أوكرانيا، الأربعاء، 12 فبراير/شباط 2025
عمال المناجم يستخرجون الإلمينيت، وهو عنصر رئيسي يستخدم لإنتاج التيتانيوم، في منجم مفتوح في منطقة كيروفوهراد بوسط أوكرانيا، الأربعاء، 12 فبراير/شباط 2025 AP

من جانبه، قال مسؤول أمريكي كبير في البيت الأبيض إن: "الصفقة كانت فرصة ممتازة لأوكرانيا، حيث كان من الممكن أن تساهم في تقليل الاعتماد على الصين، وتنمية الاقتصاد الأوكراني، وأيضًا ضمان استرداد الأموال التي تم إرسالها من دافعي الضرائب الأمريكيين عبر هذه الاستثمارات."

عامل يتحكم في استخراج الإلمينيت، وهو عنصر رئيسي يستخدم لإنتاج التيتانيوم، في منجم مفتوح في منطقة كيروفوهراد بوسط أوكرانيا، الأربعاء، 12 فبراير/شباط 2025
عامل يتحكم في استخراج الإلمينيت، وهو عنصر رئيسي يستخدم لإنتاج التيتانيوم، في منجم مفتوح في منطقة كيروفوهراد بوسط أوكرانيا، الأربعاء، 12 فبراير/شباط 2025 Efrem Lukatsky/AP

وذكر المسؤولون الأمريكيون إلى أن الصفقة كانت تهدف إلى إقامة علاقة اقتصادية ملزمة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، ما قد يساعد على ضمان الحماية من الحرب الروسية في المستقبل.

وأضافوا أن "روسيا تدرك أن العلاقات الاقتصادية هي أفضل ضمانة ضد الحرب، وعلى الأوكرانيين أن يدركوا ذلك أيضًا."

يتم جمع الإلمينيت، وهو عنصر رئيسي يستخدم لإنتاج التيتانيوم، في شركة تعدين التيتانيوم الرائدة في البلاد في منطقة كيروفوهراد بوسط أوكرانيا، الأربعاء، 12 فبراير/شباط 2025
يتم جمع الإلمينيت، وهو عنصر رئيسي يستخدم لإنتاج التيتانيوم، في شركة تعدين التيتانيوم الرائدة في البلاد في منطقة كيروفوهراد بوسط أوكرانيا، الأربعاء، 12 فبراير/شباط 2025 AP

وفيما يتعلق بالقيمة الاقتصادية المحتملة للمعادن في أوكرانيا، فقد كانت المناقشات لا تزال في مرحلة أولية، حيث لم يتم استكشاف العديد من الرواسب المعدنية الموجودة في مناطق الصراع.

بالإضافة إلى ذلك، لم تتم مناقشة كيفية تأمين هذه المواقع في ظل الأوضاع الأمنية الحالية.

في وقت لاحق، قالت كسينيا أورينشاك، مؤسسة الرابطة الوطنية لصناعة التعدين في أوكرانيا: "باستناد إلى الدستور الأوكراني، باطن الأرض ملك للأوكرانيين، وأي اتفاق يتطلب دعمًا شعبيًا لكي يكون مقبولًا."

المصادر الإضافية • أب

