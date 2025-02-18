إيلون ماسك في قلب الجدل مجددًا.. امرأة تزعم أنها أنجبت الطفل الـ13 للملياردير الأمريكي

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نشرت المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، آشلي سانت كلير، مؤخرًا على منصة X ادعاءً بأنها أنجبت طفلها الأول من ماسك، ليصبح بذلك طفله الثالث عشر.

وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست"، زعمت أن ماسك أراد إبقاء الولادة سرية حفاظًا على سلامتها وسلامة الطفل. وقالت في منشورها: "قبل خمسة أشهر، رحبت بطفل جديد في العالم. إيلون ماسك هو الأب".

ويُعرف ماسك بتأييده لحركة "الإنجاب"، التي تشجع على تكوين عائلات كبيرة، ويبدو أنه يطبق هذه الفكرة في حياته الشخصية. فمع 12 طفلًا من ثلاث شريكات مختلفات، لا شك أنه من أبرز المؤيدين لهذا التوجه. وإذا صحت مزاعم سانت كلير، فسيكون الطفل الثالث عشر لماسـك والرابع من شريكة جديدة.

عائلة ماسك: أبناء من ثلاث نساء.. وربما أربعة؟

بدأت رحلة الأبوة لماسك بزواجه من الكاتبة جوستين ويلسون، التي أنجب منها ستة أطفال. وُلد ابنهما الأول عام 2002، لكنه توفي بشكل مأساوي بسبب متلازمة موت الرضع المفاجئ (SIDS). لاحقًا، أنجبا التوأم جريفين وفيفيان جينا ويلسون عام 2004، ثمّ الأطفال الثلاثة كاي وساكسون وداميان ماسك عام 2006.

ثم دخل ماسك في علاقة مع المغنية الكندية "غرايمز"، والتي أنجب منها ثلاثة أطفال: الأول عام 2020، والثاني عام 2021، والثالث عام 2022.

إيلون ماسك وهو يحمل طفله، بعد حديثه في مؤتمر التسويق POSSIBLE، يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023، في ميامي بيتش، فلوريدا. Rebecca Blackwell/AP

بالإضافة إلى ذلك، لدى ماسك ثلاثة أطفال من شيفون زيليس، مديرة المشاريع الخاصة في شركته "Neuralink". وُلد التوأم سترايدر وأزور ماسك في عام 2021 عن طريق التلقيح الصناعي، فيما وُلد طفلهما الثالث عبر تأجير الأرحام عام 2024، ولم يُعلن عن اسمه حتى الآن.

ثروة ماسك.. هل تلوح معركة الميراث في الأفق؟

مع ثروة تُقدّر بـ394.2 مليار دولار، لا يبدو أن ماسك سيتوقف عن تنمية ثروته قريبًا. ولكن مع العدد المتزايد من أبنائه، بدأ البعض في التكهن حول مستقبل توزيع هذه الثروة وإمكانية نشوب صراع عليها.

ومع ذلك، يبدو أن ماسك لديه رؤية واضحة بشأن وراثة إمبراطوريته. ففي قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين لصحيفة وول ستريت جورنال، أوضح موقفه قائلاً: "أنا بالتأكيد لا أؤمن بفكرة منح أطفالي حصة من الشركات تلقائيًا لمجرد أنهم أبنائي، خاصة إذا لم يكن لديهم اهتمام أو قدرة على إدارتها. أعتقد أن ذلك سيكون خطأً".

ولم تمر المزاعم الأخيرة دون ردود أفعال ساخرة من مستخدمي الإنترنت، الذين انطلقوا في تقديم تكهناتهم الطريفة حول مستقبل عائلة ماسك. فكتب أحد المستخدمين ساخرًا: "أنا شخصيًا لا أطيق الانتظار حتى نرى صراعًا على غرار "Game of Thrones" حول إمبراطورية المريخ الخاصة بماسك".

وعلق آخر: "لسنا بحاجة إلى أن يسيطر علينا الذكاء الاصطناعي، فحمض ماسك النووي سيفعل ذلك أولًا!".

وبينما لم يعلّق ماسك رسميًا على هذه المزاعم، يبقى التساؤل حول صحتها قائمًا، خاصة في ظل الضجة الكبيرة التي أحدثتها على منصات التواصل الاجتماعي.