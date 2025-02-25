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إسرائيل تشن غارات على أهداف قرب دمشق وتتوغل بين درعا والقنيطرة جنوب سوريا

مدرعات الجيش الإسرائيلي تغلق طريقًا يؤدي إلى بلدة القنيطرة في سوريا، 5 يناير/كانون الثاني 2025
مدرعات الجيش الإسرائيلي تغلق طريقًا يؤدي إلى بلدة القنيطرة في سوريا، 5 يناير/كانون الثاني 2025 حقوق النشر أب
حقوق النشر أب
بقلم: يورونيوز
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كانت تقارير سابقة قد تحدثت عن 4 غارات إسرائيلية طالت منطقة الكسوة جنوب دمشق كما توغلت آليات الدولة العبرية في قرية عين البيضا في ريف القنيطرة الواقعة في الجولان المحتل

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سمع دوت انفجارات في سوريا بعد أن شن الطيران الحربي الإسرائيلي في وقت متأخر من ليل الثلاثاء سلسلة غارات على عدة مناطق قرب العاصمة دمشق إضافة إلى استهداف جنوب البلاد بحسب ما أفاد به شهود عيان ووسائل إعلام محلية.

وبحسب المصادر، فقد شوهدت مقاتلات إسرائيلية وهي تحلق فوق محافظة درعا كما أفاد بعض السكان في دمشق بأنهم سمعوا أزيز طائرات كانت تحلق على عول منخفض إضافة إل سماع أصوات انفجارات.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن 4 غارات إسرائيلية طالت منطقة الكسوة جنوب دمشق كما توغلت آليات الدولة العبرية في قرية عين البيضا في ريف القنيطرة الواقعة في الجولان المحتل.

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وقد أكد المصدر السوري قصف إسرائيل مواقع حدودية بين لبنان وسوريا وتحديد في جرود النبي شيت المقابلة لبلدة سرغايا في ريف دمشق.

وكان المرصد قد أفاد في وقف سابق بأن مسيّرة إسرائيلية قد قصفت نفس المنطقة مخلفة مقتل شخصين لم يتم الكشف عن هويتهما. هذا ولم تؤكد السلطات الجديدة في دمشق هذه الغارات التي تأتي في سياق إقليمي شديد التوتر.

الصحفيون يعملون على تحرير هذه القصة، سيتم التحديث بأسرع وقت بالمزيد من المعلومات فور ورودها

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