Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
Featured
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
Featured
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون في تركيا يدعو لحل التنظيم وإلقاء السلاح

آلاف الأكراد، بينهم العديد ممن يحملون أعلامًا تحمل صورة زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل عبد الله أوجلان، يتظاهرون في كولونيا، ألمانيا، يوم السبت، 3 أيلول/سبتمبر 2016.
آلاف الأكراد، بينهم العديد ممن يحملون أعلامًا تحمل صورة زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل عبد الله أوجلان، يتظاهرون في كولونيا، ألمانيا، يوم السبت، 3 أيلول/سبتمبر 2016. Copyright Martin Meissner/ AP
Copyright Martin Meissner/ AP
بقلم:  يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

دعا زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، المسجون مدى الحياة في تركيا، تنظيمه إلى حل نفسه والتخلي عن العمل المسلح ضد الحكومة التركية.

اعلان

وجاءت هذه الدعوة في رسالة من ثلاث صفحات، كتبها أوجلان وجرى إعلانها خلال مؤتمر صحفي عقده حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، الخميس، عقب لقائه الثالث به في السجن. 

وفي رسالته، أكد أوجلان أن "تنظيم بي كي كي يجب أن يعقد مؤتمرًا يتناسب مع روح المرحلة، لإنهاء الكفاح المسلح الذي امتد لـ40 عامًا". وأضاف: "نضال حركتنا المليء بالآلام على مدار العقود الماضية لم يكن بلا جدوى، لكنه وصل إلى نقطة لا يمكن الاستمرار فيها بنفس النهج". 

وأشار إلى أن النضال بلغ لحظة مفصلية، تستوجب الانتقال إلى مرحلة جديدة قائمة على المبادئ العشرة التي أعلنها النائب عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، سري ثريا أوندر، أواخر الشهر الماضي، بحضور مسؤولين حكوميين. 

Related

بنود المرحلة الجديدة والمفاوضات السياسية

تتضمن المبادئ العشرة التي طرحها أوندر بنودًا محورية مثل "تعريف الأبعاد الوطنية والمحلية للحل الديمقراطي"، و"الضمانات القانونية والديمقراطية للمواطنة الحرة"، و"الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لمسيرة السلام"، إضافة إلى "صياغة دستور جديد يعكس التحولات الديمقراطية".

كما تشمل المبادئ التوفيق بين الديمقراطية والأمن، بشكل يضمن النظام العام والحريات، إلى جانب تبني مفهوم تعددي في تعريف الهوية والاعتراف بها. 

وتأتي هذه التطورات في إطار "مسيرة السلام الداخلي" في تركيا، التي بدأت قبل أكثر من عامين من خلال مفاوضات غير مباشرة بين الحكومة التركية وأوجلان، بوساطة حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، وبحضور ممثلين عن جهاز الاستخبارات التركي. 

وكان الحزب الكردي قد أجرى جولة مشاورات مع الأحزاب السياسية في تركيا، في ظل استمرار المساعي الحكومية لدفع أوجلان إلى توجيه دعوة نهائية لتنظيمه بالتخلي عن السلاح، ما قد يضع حدًا لنزاع مستمر منذ أكثر من 40 عامًا ضد السلطات التركية. 

متظاهرون أكراد ومؤيدون لزعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل عبد الله أوجلان يحملون لافتات تطالب بـ"الحرية لأوجلان" خلال احتجاج في دوسلدورف، ألمانيا، يوم السبت، 4 تشرين الثاني/ن
متظاهرون أكراد ومؤيدون لزعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل عبد الله أوجلان يحملون لافتات تطالب بـ"الحرية لأوجلان" خلال احتجاج في دوسلدورف، ألمانيا، يوم السبت، 4 تشرين الثاني/نMarcel Kusch/AP

من هو عبد الله أوجلان؟

عبد الله أوجلان هو أحد المؤسسين البارزين لحزب العمال الكردستاني، التنظيم الذي تصنفه السلطات التركية جماعة محظورة. اعتُقل في شباط/فبراير 1999 خلال عملية أمنية نفذتها وكالتا الاستخبارات الأمريكية والتركية في كينيا، ليتم نقله لاحقًا إلى تركيا حيث خضع للمحاكمة.

وقد صدر بحقه حكم بالإعدام بتهمة "الخيانة العظمى"، لكن تم تخفيف العقوبة إلى السجن مدى الحياة، تماشيًا مع التعديلات القانونية المرتبطة بمساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ومنذ ذلك الحين، يقضي أوجلان عقوبته في عزلة بسجن مشدد الحراسة على جزيرة إمرالي في بحر مرمرة.

Go to accessibility shortcuts
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

سوريا وتداعيات التغيير.. عبد الله أوجلان يعلن استعداده لإنهاء النزاع مع أنقرة في تطور غير مسبوق

محاكمة رئيس تحرير قناة تركية تساءل عن سبب احتجاز الزعيم الكردستاني أوجلان

شاهد: ناشطون أكراد يعطلون النقاشات في البرلمان الأوروبي ويطالبون بتحرير أوجلان