المسلمون في كولونيا الألمانية يستعدون لاستقبال شهر رمضان عبر حملة تنظيف للمساجد

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ويعتبر المسلمون ثاني أكبر مجموعة دينية في ألمانيا بعد الديانة المسيحية، إذ يبلغ عددهم 5.5 مليون نسمة، ويشكلون 6.6% من إجمالي عدد السكان، في حين تبلغ أعداد الجالية اليهودية حوالي 125,000 شخص.

وقد تزايدت أعداد المسلمين في البلاد بشكل كبير في الآونة الأخيرة، متأثرة بتدفق الهجرة.

ووفقًا للجالية التركية في ألمانيا (TGD)، فإنه من بين أكثر من 3 ملايين شخص من أصل تركي يقيمون في ألمانيا، هناك أكثر من مليون شخص يحملون الجنسية وحق التصويت.

ومع قدوم شهر العبادة، لا تزال برلين تواجه تحديات أمنية من الجماعات الإسلامية المتطرفة وتنظيم "داعش"، على ضوء الاعتداءات الأخيرة في ميونيخ وسوق عيد الميلاد، وكذلك التهديدات الأخيرة لاستهداف فعاليات الكرنفال.

مسلمون يشاركون في صلاة الجمعة في مسجد ميركيز ديتيب في دويسبورغ، ألمانيا، الجمعة، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023 Christoph Reichwein/dpa via AP

وفي وقت سابق، أصيب 29 شخصًا في عملية دهس في مدينة ميونيخ، عندما صدمت سيارة "ميني كوبر" مجموعة من العمال المضربين من اتحاد "فيردي"، وفق ما أعلنت خدمات الإسعاف الألمانية ووسائل إعلام محلية.

وقد أودى الاعتداء بحياة طفلة تبلغ من العمر عامين ووالدتها متأثرتين بإصابتهما في الهجوم الذي نفذه لاجئ أفغاني وصل إلى ألمانيا عام 2016.

ويوم أمس، غصت شوارع كولونيا الألمانية بآلاف المحتفلين الذين ارتدوا ملابس تنكرية مع بدء موسم الكرنفال، وسط تحديات أمنية. حيث شددت قوات الأمن الألمانية من إجراءاتها الأمنية خوفًا من وقوع حوادث غير متوقعة.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشرطة الألمانية قد أعلنت حالة الاستنفار بعد أن دعا تنظيم داعش لاستهداف مثل هذه الفعاليات.