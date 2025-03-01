إفطار وسط الركام.. الفلسطينيون في رفح يستقبلون أول أيام رمضان في مشهد استئنائي

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علت أصوات التكبير من مآذن المساجد، معلنة لحظة الإفطار واجتمع الأهالي لتناول وجبتهم الأولى من الشهر الفضيل.

وقد توزعت الأضواء والزينة البسيطة بين الركام، محاولة إضفاء لمسة من الفرح على أجواء مليئة بالمآسي.

وبعد الإفطار، علت أصوات الأناشيد الدينية في المكان، في محاولة لاستعادة بعض من روحانية شهر رمضان رغم الآلام التي سببتها الحرب.

فلسطينيون يجتمعون حول طاولة محاطة بأنقاض المنازل المدمرة لتناول وجبة الإفطار، في أول أيام شهر رمضان، في رفح جنوب قطاع غزة، في 1 مارس 2025. Abdel Kareem Hana/AP

ويأتي هذا الإفطار الرمضاني في ظل أجواء يسودها القلق، مع انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار يوم السبت، وسط مخاوف من استئناف القتال بين إسرائيل وحماس.

ورغم أن الاتفاق ينص على استمرار الهدنة أثناء المفاوضات، إلا أن الغموض يلف مصير المرحلة الثانية، التي من المفترض أن تؤدي إلى إنهاء الحرب في غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وعودة الرهائن الأحياء المتبقين.

وفي حين يحاول الفلسطينيون في غزة التشبث بالحياة، تتواصل المفاوضات في القاهرة بمشاركة مسؤولين من إسرائيل وقطر ومصر والولايات المتحدة، بينما تنقل الأطراف الوسيطة موقف حماس التي لم تحضر بشكل مباشر.