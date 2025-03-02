للعام السادس على التوالي.. مطبخ خيري في صنعاء يطعم الصائمين في رمضان

بقلم: يورونيوز

للسنة السادسة على التوالي، تواصل مبادرة "مطبخ البنيه الخيري" في العاصمة اليمنية صنعاء تقديم وجبات الإفطار المجانية للصائمين، لتكون مثالا حيا على التكافل والتعاون المجتمعي في شهر رمضان المبارك.

اعلان

ويعمل المتطوعون في المطبخ على تحضير الطعام في أواني ضخمة لإطعام مئات الأشخاص يوميا.

وفي تصريحات له، أكد منظم المبادرة، حمادة البليح، أن المشروع بدأ في عام 2016 وكان يقتصر على تقديم 100 وجبة يومياً، بينما وصل العدد الآن إلى 1500 وجبة يومياً، مما يعكس تطور المبادرة وتزايد الحاجة إلى هذه المبادرات الخيرية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتتزامن هذه المبادرة مع جهود أخرى في صنعاء والعديد من المدن اليمنية حيث تقدم المساجد والجمعيات الخيرية وجبات غذائية للفقراء، لتخفيف معاناتهم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وفي هذا السياق، أكد صاحب أحد المحلات التجارية، أسعد غلاب، أن الأسواق تشهد ركودا حادا بسبب انخفاض الدخل وارتفاع الأسعار، مما جعل المواطنين يضطرون لشراء كميات أقل من المواد الغذائية.

متطوعون يمنيون يقومون بإعداد حصص غذائية لتوزيعها على الأسر الفقيرة خلال شهر رمضان المبارك، في صنعاء، اليمن، السبت 11 يونيو 2016. AP Photo/Hani Mohammed

ومنذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2014، تأثرت الحياة الاقتصادية بشكل كبير، مما أثر على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين.