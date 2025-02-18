بعد 500 يوم من الحرب.. غزة تحت الركام: "لا حياة هنا"

اعلان

بينما يجلس براش أمام منزله الذي تحول إلى ركام، يقول: "كل شيء دُمِّر.. لا مساعدات تصلنا، ولا غذاء، حتى الهواتف لا نستطيع شحنها. كل غزة دُمِّرت."

محمد براش، من سكان مخيم البريج وسط قطاع غزة، وهو يتحدث عن الدمار AP video

لا يختلف المشهد عند جاره محمود زقوت، الذي يحاول انتشال فراش من تحت الأنقاض، قائلاً: "منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لم نعش.. مشاعرنا تجاه أطفالنا تغيرت، عادات أطفالنا تغيرت، أخلاقهم تغيرت، ومعاملتنا مع أطفالنا ونسائنا أصبحت قاسية."

محمود زقوت، من سكان مخيم البريج وسط قطاع غزة، وهو يتحدث عن الدمار AP video

أرقام تُجسّد الكارثة:

- أكثر من 48,200 قتيل و111,600 جريح، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

- تدمير 245,000 وحدة سكنية و92% من الطرق الرئيسية.

نزوح 90% من السكان..

- عائلات تعيش ثلاث أسر في منزل واحد، كما يصف محمد النباهين بينما يزيح أنقاض منزله: "نحن مشتتون.. هُجِّرنا أربع مرات خلال 500 يوم."

محمد النباهين، من سكان مخيم البريج وسط قطاع غزة، وهو يتحدث عن الدمار AP video

ورغم استمرار الهدنة، لا تزال غزة تُعاني انعدام الأساسيات، بينما يُحذّر ناشطون من انتهاء الهدنة مطلع مارس/آذار دون ضمانات بتمديدها أو التوصل لاتفاق دائم. ويصل الوضع الإنساني لدرجة الانهيار مع تحذيرات أممية من مجاعة جماعية، فيما تُواصل إسرائيل حصارها المشدد.