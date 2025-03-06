السويد تعتزم نشر مقاتلات "جاس غريبن" لدعم مهام الناتو في بولندا

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وفي تصريح عشية الذكرى السنوية الأولى لانضمام السويد إلى الناتو، أوضحت ستينرغارد أن حكومتها تقترح المشاركة في مهام الشرطة الجوية للحلف، إضافة إلى تأمين العمليات اللوجستية لدعم أوكرانيا في بولندا.

وقالت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي: "نقترح أن تساهم السويد بما يصل إلى ثماني مقاتلات من طراز "جاس غريبن" JAS Gripen مع طواقمها، بما في ذلك وحدات القيادة القتالية والدعم".

وأضافت أن الحكومة تقترح أيضا تعزيز قدرات المراقبة الجوية والبحرية، إلى جانب توفير إمكانيات النقل الجوي.

ويمثل هذا القرار أول انتشار لمقاتلات سويدية ضمن عمليات لحلف الناتو خارج أراضي السويد.

وكانت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، قد أشارت في تقرير سابق إلى أن المقاتلة السويدية من الجيل الرابع "جاس-39 غربين" تعد أفضل بديل للمقاتلة الشبحية الأمريكية "إف-35"، نظرا لكفاءتها وتكلفتها المنخفضة.

وأوضحت المجلة، أن "جاس-39 غربين" تعرف بكونها مقاتلة ممتازة من الجيل الرابع، فضلا عن كونها منخفضة التكلفة، حيث يبلغ سعرها 60 مليون دولار فقط.

يأتي هذا الإعلان بعد أشهر من كشف الحكومة السويدية عن مساهمتها بثلاث سفن حربية ضمن جهود الناتو لتعزيز وجوده في بحر البلطيق، بهدف حماية البنية التحتية تحت سطح البحر من أي أعمال "تخريب محتملة".

وأوضحت ستوكهولم أن المساهمة العسكرية تشمل أيضًا طائرة مراقبة من طراز ASC 890، فيما سيقدم خفر السواحل السويدي أربع سفن لمراقبة البلطيق، مع إبقاء سبع سفن إضافية في حالة تأهب.

وكانت هذه المشاركة هي الأولى من نوعها للقوات المسلحة السويدية في جهود الدفاع والردع التابعة لحلف الناتو منذ انضمامها كعضو رقم 32 في مارس/آذار من العام الماضي، وذلك بعد أن سارت على خطى جارتها فنلندا في الانضمام إلى الحلف عقب اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية.