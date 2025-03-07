Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
FlipboardNabdLinkedinفايبر
اعلان

أستراليا: تجريد مراهق من سلاحه بعد صعوده إلى طائرة ومعه بندقية صيد محشوة بالرصاص

صورة لطائرات جيت ستار إيروايز في مطار ناريتا الدولي باليابان في 19 نوفمبر 2020.
صورة لطائرات جيت ستار إيروايز في مطار ناريتا الدولي باليابان في 19 نوفمبر 2020. حقوق النشر AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: Rory Sullivan مع AP
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

وُجهت للفتى المشتبه به عدة تهم، بما في ذلك محاولة السيطرة على طائرة بشكل غير قانوني وحيازة سلاح.

اعلان

انهالت عبارت الثناء على ركاب طائرة وأفراد طاقمها بفضل الشجاعة التي أظهروها بعد أن قاموا بتقييد شاب يبلغ من العمر 17 عامًا ونزع سلاحه أثناء محاولته الصعود إلى طائرة في أستراليا وبحوزته بندقية محشوة بالرصاص يوم الخميس.

ووقع الحادث في مطار أفالون، بالقرب من ملبورن، في ولاية فيكتوريا.

وقال المشرف على شرطة فيكتوريا مايكل ريد إن الفتى دخل المطار من خلال ثقب في السياج الأمني، قبل أن يقترب من طائرة تابعة لشركة جيتستار إيروايز كانت تستعد للإقلاع.

وقال ريد: "كان من الممكن أن يكون هذا حادثًا مرعبًا للغاية بالنسبة لركاب تلك الطائرة، وتشيد شرطة فيكتوريا حقًا بشجاعة هؤلاء الركاب الذين تمكنوا من التغلب على ذلك الرجل".

وخص ريد بالذكر اثنين من الركاب والطيار لدورهم في نزع سلاح المراهق قبل وصول عناصر الشرطة.

كان باري كلارك، وهو ملاكم محترف سابق، أحد الركاب الذين شاركوا في تقييد المشتبه به.

وقال كلارك إنه لاحظ أن الفتى كان في حالة عصبية متوترة عند مدخل الطائرة، حيث كان يتم استجوابه من قبل مضيفة الطيران.

وفي مقابلة مع قناة نتورك 10 التلفزيونية، قال كلارك إنه اكتشف المسدس بعد ذلك.

وبعد أن اقترب من الفتى من الخلف، قال كلارك إنه "حاول أن يسيطرة عليه"، و"ألقاه أرضا" قبل أن يثبته في مكانه عندما وضع ركبته على ظهر الصبيّ.

وقد وُجهت للفتى المشتبه به عدة تهم، بما في ذلك محاولة السيطرة على طائرة بشكل غير قانوني وحيازة سلاح.

وتعليقًا على الحادث، أكّد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز على أن مطارات البلاد تتمتع بإجراءات أمنية صارمة. وقال: "هذا الحادث مقلق لأفراد الجمهور. وأثني على عمل الشرطة ومسؤولي الطيران في الاستجابة له بسرعة".

Related

بدوره، قال آري سوس، الرئيس التنفيذي لمطار أفالون، إن مؤسسته قد طبقت المزيد من الإجراءات الأمنية نتيجة لما حدث يوم الخميس.

وفي الوقت نفسه، قالت شركة جيتستار، وهي شركة اقتصادية تابعة لخطوط كانتاس الجوية، إنها تعمل مع الشرطة والمطار لفهم ما حدث.

وقد تم إلغاء الرحلة، التي كان من المفترض أن تقل حوالي 150 شخصًا إلى مدينة سيدني.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

أستراليا تستعد لانتخابات حاسمة في 3 مايو.. هل ينجح ألبانيز في الاحتفاظ بالسلطة؟

أول عملية إعدام رمياً بالرصاص منذ 15 عاماً في الولايات المتحدة الأمريكية

تعطل خدمة القطارات في باريس بعد العثور على قنبلة غير منفجرة من الحرب العالمية الثانية