أستراليا: تجريد مراهق من سلاحه بعد صعوده إلى طائرة ومعه بندقية صيد محشوة بالرصاص

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انهالت عبارت الثناء على ركاب طائرة وأفراد طاقمها بفضل الشجاعة التي أظهروها بعد أن قاموا بتقييد شاب يبلغ من العمر 17 عامًا ونزع سلاحه أثناء محاولته الصعود إلى طائرة في أستراليا وبحوزته بندقية محشوة بالرصاص يوم الخميس.

ووقع الحادث في مطار أفالون، بالقرب من ملبورن، في ولاية فيكتوريا.

وقال المشرف على شرطة فيكتوريا مايكل ريد إن الفتى دخل المطار من خلال ثقب في السياج الأمني، قبل أن يقترب من طائرة تابعة لشركة جيتستار إيروايز كانت تستعد للإقلاع.

وقال ريد: "كان من الممكن أن يكون هذا حادثًا مرعبًا للغاية بالنسبة لركاب تلك الطائرة، وتشيد شرطة فيكتوريا حقًا بشجاعة هؤلاء الركاب الذين تمكنوا من التغلب على ذلك الرجل".

وخص ريد بالذكر اثنين من الركاب والطيار لدورهم في نزع سلاح المراهق قبل وصول عناصر الشرطة.

كان باري كلارك، وهو ملاكم محترف سابق، أحد الركاب الذين شاركوا في تقييد المشتبه به.

وقال كلارك إنه لاحظ أن الفتى كان في حالة عصبية متوترة عند مدخل الطائرة، حيث كان يتم استجوابه من قبل مضيفة الطيران.

وفي مقابلة مع قناة نتورك 10 التلفزيونية، قال كلارك إنه اكتشف المسدس بعد ذلك.

وبعد أن اقترب من الفتى من الخلف، قال كلارك إنه "حاول أن يسيطرة عليه"، و"ألقاه أرضا" قبل أن يثبته في مكانه عندما وضع ركبته على ظهر الصبيّ.

وقد وُجهت للفتى المشتبه به عدة تهم، بما في ذلك محاولة السيطرة على طائرة بشكل غير قانوني وحيازة سلاح.

وتعليقًا على الحادث، أكّد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز على أن مطارات البلاد تتمتع بإجراءات أمنية صارمة. وقال: "هذا الحادث مقلق لأفراد الجمهور. وأثني على عمل الشرطة ومسؤولي الطيران في الاستجابة له بسرعة".

بدوره، قال آري سوس، الرئيس التنفيذي لمطار أفالون، إن مؤسسته قد طبقت المزيد من الإجراءات الأمنية نتيجة لما حدث يوم الخميس.

وفي الوقت نفسه، قالت شركة جيتستار، وهي شركة اقتصادية تابعة لخطوط كانتاس الجوية، إنها تعمل مع الشرطة والمطار لفهم ما حدث.

وقد تم إلغاء الرحلة، التي كان من المفترض أن تقل حوالي 150 شخصًا إلى مدينة سيدني.