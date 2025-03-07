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أول عملية إعدام رمياً بالرصاص منذ 15 عاماً في الولايات المتحدة الأمريكية

صورة من إدارة الإصلاحيات في ولاية كارولينا الجنوبية تظهر غرفة الإعدام في الولاية في كولومبيا، بما في ذلك كرسي كهربائي وكرسي الإعدام رمياً بالرصاص، 21 فبراير 2025.
صورة من إدارة الإصلاحيات في ولاية كارولينا الجنوبية تظهر غرفة الإعدام في الولاية في كولومبيا، بما في ذلك كرسي كهربائي وكرسي الإعدام رمياً بالرصاص، 21 فبراير 2025. حقوق النشر AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: Estelle Nilsson-Julien مع AP
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ما لم يتدخل حاكم ولاية كارولينا الجنوبية أو المحكمة العليا، سيُقتل براد سيجمون في السادسة مساء يوم الجمعة بالتوقيت المحلي

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من المقرر أن يصبح سجين من ولاية كارولينا الجنوبية أول شخص منذ 15 عاماً يتم إعدامه رمياً بالرصاص في الولايات المتحدة.

سيتم إعدام القاتل المدان براد سيغمون في الساعة السادسة مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت وسط أوروبا)، ما لم يقرر حاكم ولاية كارولينا الجنوبية أو المحكمة العليا منحه مهلة في اللحظة الأخيرة.

وإذا ما تم تنفيذ الحكم، سيصبح سيغمون رابع شخص فقط يموت رمياً بالرصاص في البلاد منذ إعادة العمل بعقوبة الإعدام في عام 1976.

وكان آخر سجين قُتل بهذه الطريقة هو روني غاردنر في ولاية يوتا عام 2010.

وقال سيغمون، الذي اعترف بقتل والديْ صديقته السابقة، إنه فضّل هذه الطريقة على الخيارات الأخرى التي عرضتها الولاية.

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وقال محاموه إنه لم يكن يرغب في الموت صعقًا بالكهرباء أو بالحقنة المميتة.

وكان سيغمون قد طلب الخميس من المحكمة العليا الأمريكية تأجيل إعدامه، مشيراً إلى أن ولاية كارولينا الجنوبية لا تنشر معلومات كافية عن طريقة الحقن المميتة.

وفي الوقت نفسه، طلب محاموه من الحاكم الجمهوري هنري ماكماستر تخفيف حكم الإعدام الصادر بحقه وتحويله إلى السجن مدى الحياة، بحجة أنه سجين نموذجي يثق به حراس المؤسسة العقاببية التي يوجد بها.

تُظهر هذه الصورة غير المؤرخة التي قدمتها إدارة الإصلاحيات في ساوث كارولينا براد سيغمون، 28 فبراير/شباط 2025.
تُظهر هذه الصورة غير المؤرخة التي قدمتها إدارة الإصلاحيات في ساوث كارولينا براد سيغمون، 28 فبراير/شباط 2025.أب

وبموجب الإجراء المتبع في ولاية كارولينا الجنوبية، سيتم ربط سيغمون إلى كرسي، قبل أن يوضع غطاء على رأسه.

وبعد ذلك سيطلق ثلاثة متطوعين مسلحين ببنادق في وقت واحد رصاصات مصممة لتتحطم عند استقرارها بصدره.

ومن المقرر أن يشاهد محامي سيجمون وأفراد عائلة ضحاياه وثلاثة من أفراد وسائل الإعلام عملية إعدامه خلف لوح زجاجي مقاوم للرصاص.

وقد تم تحديد مواعيد إعدامه في ثلاث مناسبات سابقة. وفي كل مرة، منحه القضاة تأجيلاً لأنه لم يتمكن من اختيار الإعدام بالحقنة المميتة، حيث لم يكن لدى الدولة العقاقير اللازمة لتنفيذها.

وعن ملابسات الجريمة التي حُكم على سيغمون بالإعدام لأجلها، فقد قام المدان بضرب والدي صديقته السابقة حتى الموت عام 2001 بمضرب بيسبول لأنه كان غاضبًا لأنهما طرداه من مقطورة يملكانها.

ثم اختطف سيغمون صديقته السابقة تحت تهديد السلاح، لكنها هربت من سيارته. وقال المدعون العامون إنه أطلق النار عليها أثناء هروبها، لكنه لم يصبها.

قال سيغمون في اعتراف كتبه أحد المحققين بعد اعتقاله: "كنت أنوي قتلها والانتحار بعدها". "كانت تلك نيتي طوال الوقت. إذا لم أستطع الحصول عليها، فلن أسمح لأي شخص آخر بالحصول عليها. وكنت أعلم أن الأمر وصل إلى النقطة التي لم أستطع الحصول عليها."

يأتي التنفيذ المحتمل لهذا الحكم في الوقت الذي أقر فيه مجلس الشيوخ في ولاية أيداهو مشروع قانون هذا الأسبوع يمكن أن يجعل الإعدام رمياً بالرصاص الطريقة الأساسية في الولاية. وسيدخل القانون حيز التنفيذ العام المقبل إذا وقعه الحاكم براد ليتل.

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