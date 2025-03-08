لأجل فلسطين.. متظاهر يتسلق برج البرلمان في لندن واستهداف ملعب ترامب للغولف في اسكلندا

اعلان

وقد تم إغلاق شارع قريب من مكان الحادث، وسط تواجد تسع سيارات إسعاف على الأقل، بينما كانت الحشود تراقب من خلف طوق أمني فرضته الشرطة على المتظاهر.

وأظهرت الصور الرجل حافي القدمين وهو يقف على الحافة وعلى ارتفاع عدة أمتار فوق برج إليزابيث الذي يضم ساعة بيغ بن.

وقالت شرطة العاصمة البرطانية إنه على السابع 7و42 دقيقة بتوقيت لندن تم إبلاغ مصالحها بوجود رجل يعتلي برج إليزابيث حيث يوجد مقر البرلمان البريطاني وأن رجال الأمن يعملون على إنهاء الحادث بشكل آمن بمساعدة إلى رجال الإطفاء وفرق الإسعاف.

وشوهد ثلاثة من عمال الطوارئ وهم يصعدون على منصة سلالم الإطفاء لمحاولة التحدث إلى الرجل أثناء وجوده على حافة البرج.

وقد أفادت مصادر إعلامية بأن الشخص المحتج بقي في مكانه ثلاث ساعات على الأقل وأنه كان يخاطب المارة الذين كانوا يتفرجون على المشهد فيقول لهم إن "المتظاهرين السلميين يتم اعتقالهم بشكل وحشي"، قبل أن يضيف: ها أنا إذا أحتج في ما يسمى بعقر الديمقراطية في المملكة المتحدة."

كما قامت مجموعة أخرى السبت بخطوة احتجاجية على أحد ملاعب الغولف التابعة للرئيس دونالد ترامب في اسكتلندا. حيث أقدم نشطاء من منظمة فلسطين أكشن على رش الطلاء على المكان كما قاموا بحفر بعض المساحات الخضراء أثناء الليل. كما كتبوا عبارة " غزة ليست للبيع" على العشب بحسب فيديو نشرته المجموعة على مواقع التواصل. وقال النشطاء إن تحركهم هو "ردّ مباشر على النية المعلنة لإدارة ترامب القيام بتطهير عرقي في غزة بعد أن كشفت عن خطتها تنظيف القطاع بالكامل وتهجير سكانه".

وقال متحدث باسم المجموعة: "إن حركة فلسطين أكشن Palestine Action ترفض تعامل دونالد ترامب مع غزة وكأنها ملك له يتصرف فيه كما يشاء. وليكن هذا واضحا: لقد أريناه أن ممتلكاته ليست بمنأى عن أشكال المقاومة وسنستمر في التحرك ضد الاستعمار الأمريكي الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية." حسب تعبيره