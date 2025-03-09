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فيديو مثير للجدل لرئيس لجنة الأمن القومي بالكنيست الإسرائيلي يدعو فيه للسيطرة على سوريا والأخير ينفي

رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست بوعاز بيسموت
رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست بوعاز بيسموت حقوق النشر @BismuthBoaz
حقوق النشر @BismuthBoaz
بقلم: يورونيوز
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في فيديو مثير للجدل، ظهر رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، بوعاز بيسموت، وهو يدعو إلى فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على سوريا، معتبرًا أن مستقبل البلاد يجب أن يكون مشابهًا لوضع الأردن، دون أي قدرات عسكرية مستقلة.

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وشدد في المقطع المتداول على أن إسرائيل لن تسمح بظهور قوة عسكرية جديدة في سوريا بعد انهيار نظام بشار الأسد. ووفقًا لما قاله، فإن دمشق يجب أن تخضع "لنفوذ كامل" من قبل إسرائيل، معتبراً أن السيطرة عليها ستكون أمرًا حتميًا.

كما رأى أن سوريا تمثل "معبرًا استراتيجيًا" للوصول إلى نهر الفرات، مشيرًا إلى أن التوسع الإسرائيلي قد يشمل في المستقبل العراق ومنطقة كردستان. 

غير أنّ بيسموت نفى صحة هذه التصريحات، واصفًا الفيديو الذي يتم تداوله بأنه "مزيف بالكامل" وتم التلاعب به باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد أعلن اليوم عن خطة جديدة تتيح استقدام عمال من الطائفة الدرزية للعمل في مستوطنات الجولان، في خطوة وصفها بأنها جزء من جهود دعم هذه الطائفة داخل إسرائيل.

وأشار إلى أن الحكومة صادقت على خطة مساعدة "غير مسبوقة" للمجتمعين الدرزي والشركسي، بقرار مشترك من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش. وقال إن إسرائيل ستواصل دعم الدروز في سوريا وتعزيز وجودهم، مشددًا على التزام تل أبيب بحمايتهم من أي تهديد قد يواجهونه.

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وكان كاتس قد تعهد بأن إسرائيل لن تسمح بوجود أسلحة أو تهديدات في جنوب سوريا، متوعدًا بأن أي جهة قد تمسّ بالدروز في المنطقة "ستدفع الثمن". 

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد غير مسبوق تشهده سوريا، حيث شهدت المناطق الساحلية موجة من العنف خلال الأيام الأخيرة، ما اعتُبر أخطر تصعيد منذ سقوط نظام الأسد.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن أكثر من 1300 شخص قتلوا خلال يومين من الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة موالية للأسد في المناطق الساحلية. 

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