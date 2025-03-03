هجوم إسرائيلي على ميناء طرطوس شمال غربي سوريا

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قصفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، مساء الاثنين، ميناء طرطوس شمال غربي سوريا، في هجوم جديد ضمن سلسلة الضربات الجوية التي تستهدف الأراضي السورية، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

في المقابل، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان سماع دوي انفجار قوي قرب المرفأ، تزامنًا مع تحليق طيران مجهول، ما أسفر عن تصاعد أعمدة الدخان من الموقع المستهدف.

ويأتي هذا الهجوم في ظل تصعيد إسرائيلي متزايد تجاه سوريا، حيث تكثّف تل أبيب ضرباتها الجوية، بينما تلوّح بتدخل عسكري مباشر تحت ذريعة "حماية"الطائفة الدرزية. وفي سياق التصعيد، أصدر ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي، السبت، تهديدات صريحة باستهداف السلطات السورية في حال تعرّض الدروز في مدينة جرمانا جنوب دمشق لأي اعتداء، في خطوة تعكس نوايا إسرائيلية واضحة لتوسيع نفوذها في الجبهات الشمالية.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، شنت إسرائيل منذ بداية عام 2025، 16 هجومًا على الأراضي السورية، بينها 14 غارة جوية وهجومان بريان، أسفرت عن تدمير 21 هدفًا عسكريًا شملت مستودعات أسلحة وذخائر، إضافة إلىمقار ومراكز وآليات. كما أسفرت تلك الضربات عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم عسكريان، وإصابة آخرين، مما يعكس استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية رغم التوترات الإقليمية المتصاعدة.