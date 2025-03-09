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جهاز الخدمة السرية الأمريكي يطلق النار على رجل مسلح قرب البيت الأبيض

أعضاء من جهاز الخدمة السرية يقفون في الحديقة الشمالية للبيت الأبيض، الأربعاء 31 مايو 2017، في واشنطن
أعضاء من جهاز الخدمة السرية يقفون في الحديقة الشمالية للبيت الأبيض، الأربعاء 31 مايو 2017، في واشنطن حقوق النشر AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
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أطلق جهاز الخدمة السرية الأمريكي النار على رجل مسلح بالقرب من البيت الأبيض في الساعات الأولى من صباح الأحد بعد مواجهة معه. وأوضحت الخدمة السرية في بيان أن الرجل نُقل إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، لكن حالته الصحية لم تُعلن بعد.

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ووفقًا للبيان، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير موجود في البيت الأبيض وقت وقوع الحادث، حيث كان يقضي عطلة نهاية الأسبوع في مقر إقامته بفلوريدا.

وبدأ الحادث عندما تلقى جهاز الخدمة السرية يوم السبت تحذيرًا من السلطات المحلية في واشنطن حول شخص يُحتمل أن يكون مسافرًا من ولاية إنديانا إلى العاصمة الأمريكية ويعاني من "ميول انتحارية". وقد تم العثور على سيارته على بُعد شارع واحد من البيت الأبيض.

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عندما اقتربت القوات الأمنية من الرجل، قام بإشهار سلاح ناري، مما دفع الضباط إلى فتح النار عليه بعد وقوع "مواجهة مسلحة"، حسبما أفاد المتحدث باسم الخدمة السرية، أنتوني جوجليلمي، في بيان نشره عبر منصة "إكس".

وأضاف المتحدث أن المشتبه به تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما أكد أنه لم تُسجل إصابات في صفوف أفراد جهاز الخدمة السرية، بينما لا يزال الحادث قيد التحقيق حاليًا.

من الجدير بالذكر أن المواجهة وقعت بالقرب من تقاطع شارعي (17) و(F) شمال غرب واشنطن. وكانت المدينة في حالة تأهب عقب تحذير السلطات المحلية بشأن الشخص المشتبه به، الذي صنفته الشرطة كـ "فرد انتحاري".

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