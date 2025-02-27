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كدمة غامضة على يد ترامب تثير تساؤلات واسعة.. والبيت الأبيض يوضح

الرئيس دونالد ترامب ينتظر استقبال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في البيت الأبيض، الخميس 27 فبراير 2025، في واشنطن.
الرئيس دونالد ترامب ينتظر استقبال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في البيت الأبيض، الخميس 27 فبراير 2025، في واشنطن. Copyright Carl Court/Pool via AP
Copyright Carl Court/Pool via AP
بقلم:  يورونيوز
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أثار ظهور كدمة غير معتادة على يد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال لقائه بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، موجة من التكهنات والتساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي. حيث لاحظ المتابعون علامة واضحة على يده اليمنى، مما دفع كثر إلى التساؤل عن أسبابها وصحة ترامب العامة.

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وبينما تنوعت التفسيرات بين التحليلات الطبية والسخرية، سارعت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفات، إلى تقديم توضيح رسمي. 

وأكدت ليفات، أن الكدمات ناتجة عن النشاط الكثيف للرئيس السابق، قائلة: "الرئيس ترامب يعمل باستمرار، ويصافح الآلاف من الأشخاص يوميا، مما يؤدي إلى ظهور هذه الكدمات".

ووفقا لصور التقطتها وكالات أنباء عالمية، فإن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها مثل هذه العلامات على يد ترامب. 

فقد لوحظت كدمات أو احمرار مماثل في يده اليمنى في مناسبتين سابقتين على الأقل، الأولى في أغسطس والثانية في نوفمبر من العام الماضي. كما رصدت وسائل إعلام مختلفة ظهور كدمات مماثلة في عام 2024.

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وعندما سئل ترامب عن هذه الكدمات في مقابلة مع مجلة "تايم" في ديسمبر 2024، علق قائلا: "هذا ما يحدث عندما تصافح الآلاف من الأشخاص يوميا".

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