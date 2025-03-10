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"مجموعة أو دولة تقف وراءه".. إيلون ماسك يعلن عن هجوم سيبراني كبير على منصة "إكس"

إيلون ماسك يتحدث خلال اجتماع وزاري مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض في واشنطن، الأربعاء 26 فبراير 2025
إيلون ماسك يتحدث خلال اجتماع وزاري مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض في واشنطن، الأربعاء 26 فبراير 2025 حقوق النشر AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لمنصة "إكس" (المعروفة سابقا بتويتر)، يوم الاثنين، تعرض المنصة لهجوم سيبراني ضخم، قال بأنه "تم تنفيذه بموارد هائلة".

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وأشار ماسك في تغريدة عبر حسابه على المنصة، إلى أن الهجوم قد يكون مدعوما من قبل "مجموعة منسقة كبيرة أو دولة".

وقال ماسك: "هناك (ومازال) هجوم سيبراني ضخم ضد إكس. نتعرض للهجمات يوميا، لكن هذا الهجوم تم بموارد كبيرة. إما مجموعة منسقة كبيرة أو دولة تقف وراءه. جار التتبع...".

تزامن الهجوم مع انقطاعات كبيرة في خدمات المنصة، حيث أبلغ أكثر من 40,000 مستخدم عن عدم تمكنهم من الوصول إلى حساباتهم، وفقا لبيانات موقع مختص بمراقبة الأعطال الرقمية. 

وشملت الانقطاعات مشكلات في تحميل المحتوى وإرسال الرسائل، مما أثر على تجربة المستخدمين بشكل ملحوظ.

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