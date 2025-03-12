موسكو تدرس ردها على هدنة الـ30 يومًا بعد محادثات جدة وروبيو يؤكد: الرفض سيكشف نواياها الحقيقية

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وقال المتحدث باسم الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، إن "أهمية أوكرانيا لأمن روسيا أكبر بكثير من أهمية غرينلاند لأمن الولايات المتحدة"، مؤكدًا أن بلاده تنتظر المزيد من التفاصيل.

وكانت أوكرانيا قد رحبت بمقترح البيت الأبيض بشأن الهدنة، إبان محادثات مع الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية، لكنها لوحت بأن تطبيقه يتوقف على موافقة الطرف الآخر.

و"كمكافأة" على تجاوبها، قالت واشنطن إنها مستعدة لاستئناف المساعدات العسكرية والجهد الاستخباري مع كييف.

ولم تستطع القنوات الدبلوماسية بعد إخماد نيران المعركة التي دخلت عامها الرابع، فقد هاجمت روسيا، صباح الأربعاء، مدينة كريفي ريه وسط أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة تسعة آخرين، كما أودى هجوم روسي آخر بحياة 4 سوريين في أوديسا.

هذا وتزعم روسيا أنها تحقق تقدمًا هامًا على ساحة المعركة في شرق أوكرانيا، حيث استولت على قريتين جديدتين، واستعادت السيطرة على خمس قرى في منطقة كورسك الغربية.

على المستوى السياسي، أوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الموقف الروسي لا يزال غير معلوم، قائلًا: "الأمر يعود لروسيا لتقول نعم".

ولفت روبيو إلى أن الولايات المتحدة ستُبلغ روسيا أن أوكرانيا مستعدة لوقف القتال، مؤكدًا حرص بلاده على ضمان أن "تكون كييف آمنة".

وعن احتمال رفض روسيا المقترح، قال وزير الخارجية: "من الواضح أنه سيتعين علينا عندئذٍ أن ندرس كل شيء ونكتشف نوعًا ما موقفنا في العالم وما هي نواياهم الحقيقية. إذا رفضوا ذلك، سيخبرنا ذلك بالكثير عن أهدافهم وعقليتهم".

ورغم نبرته الحادة، أكد روبيو على أنه من غير "البناء" إصدار "تهديدات" حاليًا، خاصة وأن روسيا لم تردّ بعد، وعبّر عن أمله بأن تكون الأخيرة إيجابية.

وأشار إلى أنه في حال وافقت روسيا على الهدنة، فربما يقع الاختيار على جهة ثالثة يثق بها الطرفان لمراقبة الوضع الميداني.

وأردف أن مشاركة الأوروبيين في المفاوضات أمرٌ ضروري، لأن موضوع العقوبات الأوروبية على روسيا من ضمن الملفات المطروحة.