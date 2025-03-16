32 قتيلا على الأقل وخسائر مادية جسيمة بسبب سوء الأحوال الجوية في الولايات المتحدة

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تشهد عدة مناطق أمريكية أحوالا جوية سيئة حيث اجتاحت عشرات الأعاصير وحرائق الغابات أجزاء من الولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل 32 شخصًا على الأقل. ويحذر الخبراء من تفاقم الوضع خلال الـ 24 ساعة القادمة.

فقد لقي ثمانية أشخاص مصرعهم في حادث تصادم أكثر من 50 مركبة في مقاطعة شيرمان غرب كانساس بعد أن تسببت الرياح العاتية في تطاير الغبار على طريق سريع رئيسي ما تسبب في حجب الرؤية.

وأفاد حاكم ولاية ميسيسيبي تيت ريفز بأن ستة أشخاص قد لقوا مصرعهم في ثلاث مقاطعات مختلفة بينما تم الإبلاغ عن فقدان ثلاثة آخرين. كما أصيب حوالي 30 شخصا في جميع أنحاء الولاية.

أما ولاية ميسوري الواقعة في وسط البلاد، فقد سجلت عدداً من الوفيات أكثر من أي ولاية أخرى بسبب الأعاصير المتفرقة التي ضربتها خلال الليل وأودت بحياة 12 شخصاً على الأقل. وتوفي رجل بعد أن دمّر الإعصار منزله بالكامل.

وفي محاولة لوصف المشهد الذي واجه فرق الإنقاذ، صرح جيم أكيرز المسؤول الأمني في مقاطعة بتلر قائلا: "كان من الصعب التعرف على المكان كمنزل. كان مجرد كومة من الحطام. لقد كانت أرضية البيت مقلوبة رأساً على عقب. وكنا نسير على الجدران."

وقال مسؤولون في ولاية أركنساس إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة إندبندنس فيما أصيب 29 آخرون في ثماني مقاطعات.

وفي منشور على موقع X، قالت حاكمة أركنساس، سارة هاكابي ساندرز : "لدينا فرق تعمل على مسح الأضرار الناجمة عن الأعاصير التي ضربت المنطقة الليلة الماضية كما أن فرق الاستجابة الأولية موجودة أيضا على الأرض للمساعدة".

وأمام هذه الظروف الجوية القاسية، تم إعلان حالة الطوارئ في أركانساس وميسيسيبي وجورجيا المجاورة التي قال حاكمها براين كيمب إنه يفعل ذلك تحسبًا لسوء أحوال الطقس في الساعات الأولى من يوم الأحد.

في غضون ذلك، أعلنت السلطات يوم الجمعة إن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم في حادث تحطم سيارة خلال عاصفة ترابية في أماريلو شمال غرب ولاية تكساس.

تضرر أكثر من 100 مليون شخص

وقد أثارت الرياح العاتية عواصف ترابية مميتة متسببة في اندلاع حرائق غابات قدر عددها بأكثر من 100 حريق.

ومن المتوقع أن تؤثر الظروف الجوية القاسية على منطقة يقطنها أكثر من 100 مليون شخص. مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 130 كم/ساعة على طول منطقة تبدأ قرب الحدود الكندية وحتى تكساس، مما يهدد بحدوث عاصفة ثلجية في المناطق الشمالية الأكثر برودة واندلاع حرائق الغابات في المناطق الجنوبية الأكثر دفئاً وجفافاً.

صور جوية عن حجم الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات في مقاطعة لوغان أوكلاهوما أب

وقد صدرت أوامر بإخلاء بعض المناطق السكنية في ولاية أوكلاهوما حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 130 حريق غابات في جميع أنحاء الولاية. كما أن نحو 300 منزل قد تضرر أو دُمّر، وفقًا لما ذكره الحاكم كيفن ستيل، الذي أفاد بأن الحرائق اشتعلت على مساحة 689 كيلومتر مربع.

وقد ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية أن العواصف جلبت أيضًا كميات هائلة من الأمطار. إذ شهدت عدة مناطق فيضانات مع توقعات بامتداد دائرة الخطر لتطال أماكن أخرى. وتحث السلطات السكان في المناطق المتضررة من العواصف على البقاء في منازلهم وتوخي الحذر.