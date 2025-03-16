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رغم الهدنة.. قصف إسرائيلي على بيت لاهيا يقتل 9 فلسطينيين بينهم 3 صحفيين

ضحايا القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا بتاريخ 15.03.2025
ضحايا القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا بتاريخ 15.03.2025 حقوق النشر أب
حقوق النشر أب
بقلم: يورونيوز
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ورغم عدم وجود أي اشتباكات في القطاع منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في يناير كانون الثاني الماضي، فإن جيش الدولة العبرية قد شن عدة غارات أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين بذريعة دخولهم مناطق محظورة

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شنت إسرائيل غارتين على بلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة فقتلت 9 ِفلسطينيين على الأقل بحسب وزارة الصحة في غزة.

وقد أعلن مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين إن من الضحايا ثلاثة صحفيين كانوا يصوّرون عملية توزيع المساعدات على النازحين.

صورة لضحايا القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا بتاريخ 15 مارس آذار 2025
صورة لضحايا القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا بتاريخ 15 مارس آذار 2025أب

وصرح فارس عوض المسؤول في القطاع الصحي بغزة بالقول إن أحد هؤلاء صحفي يدعى محمود إسليم كان يصوّر بواسطة طائرة مسيّرة.

فلسطينيون يبكون أحباءهم الذين قتلهم القصف الإسرائيلي
فلسطينيون يبكون أحباءهم الذين قتلهم القصف الإسرائيلي أب

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن إنه استهدف شخصيْن كانا يشغّلان مسيّرة بذريعة أنها كانت تشكل خطرا على الجنود المتواجدين في المنطقة.

وأضاف قائلا إنه شن غارة أخرى على مجموعة من الفلسطينيين قدموا لجمع معدات المسيّرة. كما زعم أن المستهدفين كانوا عناصر مسلحة دون أن يقدم أي دليل على ما يقول.

سيدة فلسطينية تبكي بحرقة بعد مقتل 9 أشخاص في غارتين إسرائيلتين على بيت لاهيا. تاريخ 15 آذار مارس 2025
سيدة فلسطينية تبكي بحرقة بعد مقتل 9 أشخاص في غارتين إسرائيلتين على بيت لاهيا. تاريخ 15 آذار مارس 2025أب

وفي رد فعل على ما جرى، أدانت حركة حماس الهجوم باعتباره تصعيدا خطيرا تثبت محاولات إسرائيل نسف أي فرصة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

وبالرغم من عدم وجود أي اشتباكات في القطاع منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في التاسع عشر من يناير كانون الثاني الماضي، فإن جيش الدولة العبرية قد شن عدة غارات أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين بذريعة دخولهم مناطق محظورة أو انخراطهم في أنشطة عسكرية أوانتهاكهم لشروط الهدنة بين حماس وتل أبيب.

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