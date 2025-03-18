الكويت: اكتشاف بئر أثري يعود إلى 1400 عام في جزيرة فيلكا

وجاء هذا الاكتشاف ضمن أعمال التنقيب التي تقوم بها البعثة الأثرية الكويتية السلوفاكية في منطقة القصور، إحدى أكبر المواقع الأثرية في الجزيرة.

وأوضح محمد بن رضا، الأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف بالتكليف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، أن البئر المكتشفة حديثا في جزيرة فيلكا تتميز بحجمها الكبير وقدرتها على النضح بالمياه، مشيرا إلى أنها تقع ضمن فناء منزل ضخم يعود إلى القرنين السابع والثامن الميلاديين.

وأضاف أن هذا الاكتشاف يسلط الضوء على الأهمية التاريخية والثقافية لجزيرة فيلكا، ويعزز فهمنا للحياة اليومية والبنية الاجتماعية في تلك الفترة الزمنية.

كما أشار بن رضا إلى أن الفريق الأثري عثر أيضا على أساسات صخرية لمبنى مجاور، بالإضافة إلى دلائل على وجود سور ضخم يحيط بالفناء والمنزل والبئر. كما تم العثور على بقايا فخاريات تعود إلى ما قبل 1400 و1300 سنة، مما يضيف طبقة أخرى من المعلومات حول تاريخ الجزيرة.

اكتشاف بئر ماء أثرية في جزيرة فيلكا تعود لفترة ما قبل الإسلام وبداية العهد الإسلامي أستاذ الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة الكويت الدكتور حسن أشكناني

وفي حديث لـ "يورونيوز"، قال الدكتور حسن أشكناني، أستاذ الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة الكويت، إن جزيرة فيلكا، التي تبعد حوالي 20 كيلومترا عن برّ الكويت، تعتبر الجزيرة الوحيدة المأهولة بالسكان في دولة الكويت من بين جزرها العديدة.

وأكد أن أهمية الجزيرة تكمن في كونها أول موقع يتم التنقيب فيه أثريا بشكل رسمي منذ فبراير 1958، عندما وصلت أول بعثة أثرية دنماركية من منطقة أرهوس بقيادة عالم الآثار بيتر فيلهلم غلوب.

ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم، وبحسب أشكناني، تم اكتشاف أكثر من 90 موقعا أثريا موزعة على 10 مناطق أثرية رئيسية في الجزيرة.

وأوضح أن هذه الاكتشافات تعكس تاريخا غنيا ومتنوعا، مما يجعل جزيرة فيلكا واحدة من أهم المواقع الأثرية في الكويت ومنطقة الخليج بشكل عام.

اكتشاف يعود تاريخه إلى القرنين السابع والثامن الميلادي

وأضاف أشكناني أن الفخار الذي تم العثور عليه يعتبر من أهم الدلائل التي تشير إلى أن الموقع الأثري يعود إلى القرنين السابع والثامن الميلاديين، حيث تساعد المواد والأشكال المستخدمة في الفخار على تأريخ الموقع بدقة.

كما لفت إلى أن الكشف شمل أيضا أكثر من 5 كيلوغرامات من الأحجار الكريمة، مثل الياقوت والجمشت الأرجواني، مما يدل على طبيعة النشاط التجاري والاقتصادي في الجزيرة في تلك الحقبة.

كان لأحد الأثرياء في تلك الحقبة

وأوضح أشكناني، أن سبب الاعتقاد بأن المنزل المكتشف قد يعود لأحد الأثرياء في تلك الحقبة يرجع إلى كبر حجمه مقارنة بالمنازل الأخرى التي تم اكتشافها سابقا في الموقع، والتي كانت أصغر حجما.

وأشار إلى أن هذا الحجم الكبير للمنزل، الذي تبلغ مساحته حوالي 38 مترا في 34 مترا، يدعم فكرة أنه لم يكن منزلا عاديا، بل ربما كان مركزا أو مكان إقامة مهما. كما أن وجود بئر داخل الموقع وجدران تحيط بالمنزل والمبنى يعزز فرضية أن الموقع كان مخصصا لشخصية غنية أو ذات نفوذ.

ولفت إلى أن هذه الدلائل مجتمعة تظهر أن الموقع كان ذا أهمية كبيرة خلال تلك الفترة، وربما كان مركزا سكنيا أو إداريا لشخصية مهمة في ذلك الوقت.

تعزيز السياحة الثقافية في الكويت

هذا وشدد أشكناني على أن الاكتشاف الأثري الجديد في جزيرة فيلكا قد يسهم بشكل كبير في تعزيز السياحة الثقافية في الكويت من خلال عدة جوانب.

وأوضح أن الاكتشافات الأثرية في الجزيرة تظهر تاريخا غنيا ومتنوعا يعود إلى آلاف السنين، مما يعزز الهوية الثقافية للكويت ويربطها بحضارات قديمة مثل حضارة دلمون وسومر.

وأشار إلى أن هذا الارتباط التاريخي يجذب السياح المهتمين بالتاريخ والثقافة، مما يجعل جزيرة فيلكا وجهة سياحية رئيسية ليس فقط لعلماء الآثار والمتخصصين، ولكن أيضا للسياح العاديين الذين يبحثون عن تجارب ثقافية وتاريخية فريدة.

وأضاف أشكناني أن هذه الاكتشافات تساعد على زيادة الوعي الثقافي لدى السكان المحليين والسياح، حيث تظهر أهمية الحفاظ على التراث الثقافي وتقديره، وهو ما يمكن أن يترجم إلى مزيد من الاهتمام بزيارة المواقع الأثرية والمتاحف.

كما لفت إلى أن زيادة عدد المواقع الأثرية المكتشفة تفتح الباب أمام تطوير برامج سياحية متخصصة، مثل الجولات الإرشادية وورش العمل التعليمية، مما يجعل السياحة الثقافية أكثر جاذبية وتنوعا.

هذا وأكد أستاذ الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة الكويت أن السياحة الثقافية قادرة على تحفيز الاقتصاد المحلي عبر استقطاب الزوار إلى البلاد.

كما شدد لـ "يورونيوز" على أن الاكتشافات الأثرية المهمة يمكن أن تعزز مكانة الكويت على الخريطة العالمية كوجهة ثقافية وتاريخية، مما يساهم في تحسين صورتها الدولية واستقطاب المزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم.

وباختصار، فإن هذا الاكتشاف الأثري هو بمثابة قيمة مضافة ليس فقط لعلم الآثار، ولكن أيضا لتعزيز السياحة الثقافية في الكويت، حيث يجعل جزيرة فيلكا مركزا جاذبا للزوار المهتمين بالتاريخ والتراث.