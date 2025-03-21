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أوربان يتحدّى بروكسل: لا مكان لأوروبا على طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يصل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي في قصر إيغمونت في بروكسل، الاثنين 3 فبراير/شباط 2025
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يصل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي في قصر إيغمونت في بروكسل، الاثنين 3 فبراير/شباط 2025 حقوق النشر AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
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قال فكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري، إن الاتحاد الأوروبي فقد تأثيره في ملف الحرب الأوكرانية، مؤكداً أن أوروبا "لم تعد ضرورية" في أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

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وفي مقابلة مع الإذاعة الحكومية المجرية، الجمعة، أكد أوربان أن الاتحاد الأوروبي ارتكب خطأً استراتيجياً منذ بداية الحرب عام 2022، موضحاً: "كان يجب عزل الصراع والتوصل إلى اتفاق سريع لمنع تمدده، لكن ذلك لم يحدث".

وأضاف: "هناك من يظن أن الأطراف ستجلس على طاولة مفاوضات كبيرة، لكنني أرى أن الأمور لا تسير في هذا الاتجاه"، في إشارة إلى استبعاده لأي دور أوروبي فاعل في مسار التسوية.

وفي خطوة تؤكد تصاعد الخلافات بين بودابست وبروكسل، رفض المسؤول المجري، الخميس، التوقيع على البيان المشترك لقادة الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا، خلال قمة عُقدت في بروكسل. وأكد البيان - الذي وقعه 26 من أصل 27 زعيماً - على "الدعم الأوروبي المستمر والثابت لأوكرانيا".

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ورغم رمزية هذه الخطوة، إلا أنها تعمّق عزلة رئيس الوزراء المجري داخل التكتل الأوروبي. كما أن قدرته على تعطيل الدعم العسكري والمالي لكييف تبقى محدودة، في ظل تحركات أوروبية لتجاوز أي فيتو محتمل من جانبه.

وأشار أوربان إلى أن قادة أوروبا أصبحوا يدركون التأثير السلبي للأزمة الأوكرانية التي تسببوا فيها، محذراً من أن "استمرار الوضع بهذه الطريقة يعني أن أوروبا لن تكون جزءاً من أي اتفاق مستقبلي".

وحذر من أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن "سيشكل عبئاً اقتصادياً هائلاً قد يؤدي إلى انهيار الاتحاد".

ويُعد أوربان أقرب زعيم أوروبي إلى الرئيس الروسيفلاديمير بوتين، وهو يدعم جهود السلام التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تتجاوز كييف وبروكسل بشكل واضح.

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