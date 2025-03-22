قصف أميركي على صعدة والحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي

وأكد الحوثيون أن القصف استهدف مديرية ساقين غرب صعدة، دون الكشف عن تفاصيل الخسائر. وذكرت وسائل إعلام تابعة للجماعة أن الغارات الأميركية منذ السبت يوم الماضي قد أسفرت عن مقتل 53 شخصاً، بينهم شخصيات وصفتها بـ"البارزة".

وفي أول تعليق على الهجمات، شدد المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، على أن "الاعتداءات الأميركية لن تثني اليمن عن مواصلة دعم الشعب الفلسطيني في غزة مهما كانت التبعات" حسب تعبيره.

وأشار سريع إلى تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد إسرائيل، استهدفت مطار بن غوريون قرب تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2". وأوضح أن هذه ثالث ضربة للمطار خلال 48 ساعة، مؤكداً أنها أصابت أهدافها بدقة.

ووجه سريع تحذيراً مباشراً لشركات الطيران العالمية، قائلاً إن "مطار بن غوريون لم يعد آمناً للملاحة الجوية طالما استمر القصف الإسرائيلي على غزة والحصار المفروض عليها".

مسافرون يمشون في أروقة مطار بن غوريون الدولي بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 AP

وفي هذا السياق، أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية تسجيل 13 إصابة بين الإسرائيليين، معظمهم جراء التدافع أثناء التوجه إلى الملاجئ عقب إطلاق الصاروخ، بينهم ثلاثة أصيبوا بحالات هلع، دون وقوع إصابات خطيرة.

وأدى الهجوم الصاروخي إلى تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس ومئات البلدات المحيطة، بينما أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ قبل وصوله إلى عمق الأجواء الإسرائيلية.

وأفادت القناة 12 العبرية بأن حركة الملاحة الجوية توقفت بشكل كامل في مطار بن غوريون، قبل أن تُستأنف لاحقاً.

بالتزامن، أعلنت جماعة الحوثي تنفيذ عملية أخرى استهدفت قطعاً بحرية تابعة لحاملة الطائرات الأميركية "يو أس أس هاري ترومان" في البحر الأحمر باستخدام طائرات مسيّرة.

ويأتي هذا التصعيد العسكري بعد سلسلة غارات أميركية استهدفت مواقع الحوثيين في اليمن، وقالت واشنطن إنها تهدف لوقف الهجمات على سفن الشحن والسفن العسكرية في البحر الأحمر.

وكان الحوثيون قد أطلقوا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 حملة استهداف السفن الإسرائيلية أو تلك المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، دعماً لقطاع غزة الذي يواجه قصفاً إسرائيلياً متواصلاً.

وتعد هذه العملية الصاروخية الرابعة من نوعها التي تنفذها جماعة الحوثي ضد أهداف داخل إسرائيل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وكانت إسرائيل قد صعّدت بشكل مفاجئ هجماتها الجوية على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء الماضي، مستهدفة بشكل مكثف الأحياء السكنية والمنازل المدنية في مختلف مناطق القطاع، في واحدة من أعنف جولات القصف منذ بدء الحرب.

قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/آذار 2025 AP

وأسفر هذا التصعيد، وفق إحصاءات رسمية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن مقتل 591 شخصاً وإصابة 1042 آخرين حتى مساء الخميس، بينهم أعداد كبيرة من النساء والأطفال والمسنين حيث تقول إنهم يشكّلون نحو 70% من إجمالي الضحايا.