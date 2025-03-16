مقتل العشرات في غارات أمريكية على اليمن والحوثيون يتوعّدون: ردّنا آت فانتظروه

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وأكد مسؤولون أميركيون أن هذهالضربات الجوية، استهدفت معاقل الحوثيين في صنعاء وصعدة، تم تنفيذها بناءً على أوامر مباشرة من الرئيس ترامب، وأن الغارات تمت بواسطة مقاتلات انطلقت من حاملة الطائرات "هاري إس. ترومان"، المتمركزة في البحر الأحمر.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) عبر منصة "إكس" أن الضربات استهدفت مواقع عسكرية مهمة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والرادارات والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، بهدف تقليص قدرة الحوثيين على تهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر حسب تعبيرها.

كما أظهرت صور متداولة على الإنترنت أعمدة من الدخان الأسود تتصاعد فوق منطقة مجمع مطار صنعاء، الذي يضم منشأة عسكرية واسعة. وأبلغ الحوثيون عن غارات جوية استهدفت في وقت مبكر من يوم الأحد محافظات الحديدة والبيضاء ومأرب، ما يشير إلى استمرار التصعيد العسكري في المنطقة.

الحوثيون: التصعيد بتصعيد مماثل

من جانبه، وصف المكتب السياسي لحركة أنصار الله القصف الأميركي البريطاني بأنه "عدوان سافر" لن يمر دون رد، مؤكداً أن الجماعة في "أتم الجاهزية لمواجهة التصعيد بتصعيد مماثل".

وأكد نصر الدين عامر، نائب رئيس المكتب الإعلامي للحوثيين، أن الضربات الجوية لن تكون سببًا في إيقافهم، مشيرًا إلى أن الشعب اليمني سيستمر في دعم القضية الفلسطينيةوغزة رغم التصعيد العسكري.

واعتبر يحيى سريع المتحدث العسكري للحوثيين أن "الغارات الأميركية انتهاك صارخ لسيادة اليمن"، مشددًا على أن الولايات المتحدة تستخدم مزاعم حماية الملاحة الدولية في باب المندب كـ "ذريعة" لتبرير تصعيدها العسكري في المنطقة.

وأضاف أن هذه الادعاءات تهدف إلى "تضليل الرأي العام الدولي" وإضفاء شرعية على الأعمال العسكرية الأميركية وحماية مصالح إسرائيل في المنطقة.

ترامب للحوثيين: وقتكم انتهى

وفي هذا السياق، أعلن ترامب عبر منصته "تروث سوشال" أنه أصدر أوامر بشن عمليات عسكرية واسعة ضد الحوثيين، محذرًا من أن "وقت الجماعة قد انتهى". كما هدد باستخدام "قوة ساحقة لم يشهدوها من قبل" في حال لم تتوقف الهجمات على السفن الأميركية والدولية.

وانتقد الرئيس الأمريكي سياسات سلفه الديمقراطي جو بايدن، واصفًا رد فعله تجاه الحوثيين بـ"الضعيف والمثير للشفقة"، وقال إن هذا التهاون هو الذي دفع الجماعة إلى مواصلة هجماتها. كما وجه تحذيرًا لإيران، مؤكدًا أنها ستتحمل "المسؤولية الكاملة" عن دعمها للحوثيين في المنطقة.

وأضاف ترامب: "لن تمنع أي قوة إرهابية السفن التجارية والبحرية الأميركية من حرية الملاحة في الممرات المائية في العالم".

في السياق ذاته، أشار البيت الأبيض إلى أنهجمات الحوثيين على ممرات الشحن البحري منذ عام 2023 تسببت في انخفاض عدد السفن التجارية في البحر الأحمر من 25 ألفًا سنويًا إلى نحو 10 آلاف، مما أثر سلبًا على الاقتصاد العالمي.

وقال إن جماعة أنصار الله قد شنت 174 هجومًا على سفن حربية أميركية و145 هجومًا على سفن تجارية، ما دفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عسكرية "لحماية أمنها القومي ومصالحها الاقتصادية".

ويأتي هذا التصعيد بعد أسبوعين من إرسال ترامب خطابا إلى القادة الإيرانيينيعرض فيها طريقًا لاستئناف المحادثات الثنائية بين البلدين بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي تقول تقارير إنه تقدم بسرعة.