غارات إسرائيلية متواصلة على غزة توقع قتلى وجرحى ودعوات دولية لوقف إطلاق النار

وقد استهدفت الغارات مناطق متعددة في القطاع، بما في ذلك حي التفاح في مدينة غزة، حيث أسفرت الغارات الأخيرة عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

في الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم توسيع "عملياته البرية" في شمال ووسط القطاع، بالتوازي مع العمليات الجارية في مدينة رفح جنوب غزة.

وعلى الصعيد العسكري، يواصل الجيش الإسرائيلي نشر منشورات تهديد للأهالي في مناطق مختلفة من غزة، تحذرهم من "اختفاء سكان غزة"، في إشارة إلى ما يُسمى بـ "خطة ترامب" التي تهدف إلى تهجير سكان القطاع.

على الصعيد الدبلوماسي، أعلنت الولايات المتحدة عن موافقتها المبدئية على المقترح مصري لوقف إطلاق النار في غزة، الذي يتضمن تحرير الرهائن الإسرائيليين من جهة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع من جهة أخرى.

في المقابل، أكدت حركة حماس على ضرورة أن تشمل المفاوضات وقفًا دائمًا للعمليات العسكرية، وأن يكون الانسحاب الإسرائيلي من القطاع كاملاً.

نازحون فلسطينيون يحملون أمتعتهم وأخشابًا وأغراضًا أخرى يتنقلون بين جنوب غزة وشمالها على طول طريق الشاطئ، الجمعة 21 مارس/آذار 2025 AP

ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تدعو إلى وقف إطلاق النار

من جهة أخرى، أعربت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الأخير في غزة، مشيرة إلى الأثر الكارثي الذي خلفته الهجمات على سكان القطاع والرهائن.

ودعت الدول الثلاث في بيان إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات لضمان تنفيذ وقف إطلاق نار شامل ودائم في غزة، مع التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون تأخير.

كما رأى البيان أن الهجوم الذي استهدف مبنى تابع للأمم المتحدة في غزة يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في المنطقة، مشددا على أن وقف إطلاق النار يمثل خطوة أساسية نحو الوصول إلى سلام دائم وحل الدولتين، مع التأكيد على أهمية حماية المدنيين في غزة وتوفير المساعدات الأساسية لهم.

نازحون فلسطينيون يحملون أمتعتهم بعد تجدد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، على مشارف بيت لاهيا، الخميس، 20 مارس/آذار 2025 AP

المبعوث الأميركي: غزة والملف النووي الإيراني في صلب المفاوضات

وفي تصريحات له خلال مقابلة مع الإعلامي تاكر كارلسون، تحدث المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، عن التطورات في غزة والملف النووي الإيراني.

وقال ويتكوف إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يواصل التركيز على القتال بشكل أكبر من اهتمامه بالرهائن الإسرائيليين في غزة، مع التأكيد على أن الضغط على حركة حماس هو السبيل الوحيد لاستعادتهم، رغم المعارضة الشعبية في إسرائيل التي تطالب بسرعة استعادة الرهائن.

متظاهرون يطالبون بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، في تل أبيب، إسرائيل، الثلاثاء 18 مارس/آذار 2025 AP

وفيما يتعلق بحكم حماس في غزة، أكد المبعوث الأميركي أن استمرار الحركة في السيطرة على القطاع "أمر غير مقبول وغير ممكن"، مشددًا على ضرورة نزع سلاحها. كما أن السماح لحماس بالحكم سيؤدي إلى تكرار أحداث 7 أكتوبر في المستقبل.

وأوضح ويتكوف أن الولايات المتحدة قد قدمت مقترحًا لحماس خلال القمة العربية، إلا أن الحركة رفضته في اليوم التالي، معتبرًا هذا الرفض خطوة غير مقبولة. وأضاف أن الحل المستقبلي يجب أن يكون شاملاً، حيث قال: "حل الدولتين بالنسبة لي يعني كيفية توفير ظروف معيشية أفضل للفلسطينيين في غزة".

بالإضافة إلى ذلك، أكد أن الوضع في غزة يشكل تهديدًا ليس فقط للقطاع بل للمنطقة بأسرها، مشيراً إلى أنه " قد يؤدي إلى اضطرابات في المنطقة ما لم يتم إيجاد حل عادل ومستدام".

الدخان يتصاعد بعد قصف إسرائيلي على قطاع غزة، الأربعاء، 19 مارس/آذار 2025 AP

أما فيما يخص الملف النووي الإيراني، فقد حذر ويتكوف من أن طهران لا يمكنها أن تصبح دولة نووية، محذرًا من أن حصول طهران على قنبلة نووية سيؤدي إلى تحول الخليج إلى "كوريا شمالية". وأعرب عن تفاؤله بقدرة الولايات المتحدة وحلفائها على التوصل إلى حل بشأن هذا الملف، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على التعامل مع إيران كراعٍ لجيوش الوكلاء في المنطقة.

جزء من منشأة آراك النووية التي تعمل بالماء الثقيل بالقرب من مدينة آراك الواقعة على بعد 150 ميلاً (250 كيلومتراً) جنوب غرب العاصمة طهران، إيران، 15 يناير/كانون الثاني 2011 AP

وفيما يتعلق بالتطبيع في المنطقة، أشار ويتكوف إلى أن لبنان قد يوقع معاهدة سلام مع إسرائيل في المستقبل القريب، مع توقعات بأن يساهم القضاء على ما وصفه بـ" المنظمات الإرهابية" في تحقيق المزيد من خطوات التطبيع في أماكن أخرى مثل سوريا ولبنان.