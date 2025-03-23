Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
من نيويورك إلى روما.. أبرز المعالم الشهيرة تطفئ أنوارها إحياءً لـ"ساعة الأرض"

إطفاء مبنى Kristallvertikalaccent الزجاجي في سيرجلز تورج في ستوكهولم، السويد، السبت، 22 مارس 2025.
إطفاء مبنى Kristallvertikalaccent الزجاجي في سيرجلز تورج في ستوكهولم، السويد، السبت، 22 مارس 2025. حقوق النشر  Jessica Gow/AP
حقوق النشر Jessica Gow/AP
بقلم: Daniel Bellamy & يورونيوز
نشرت في
امتدادًا لمبادرة سنوية، أطفأت مدن كبرى ومعالم بارزة أنوارها مساء السبت ضمن حملة "ساعة الأرض" العالمية، في تحرك رمزي يهدف إلى رفع الوعي بمخاطر التغير المناخي.

وشهدت المناسبة، التي تُنظَّم كل سنة من قبل الصندوق العالمي للطبيعة، مشاركة واسعة من مختلف القارات. ومع حلول الساعة 20:30 بالتوقيت المحلي، خيّم الظلام على عدد من أبرز المعالم حول العالم.

في أمريكا الشمالية، أُطفئت أنوار مبنى "إمباير ستيت" في نيويورك، وكذلك في مقر الأمم المتحدة، بينما غرقت شلالات نياغارا الكندية في الظلام. وفي أمريكا الجنوبية، أظلم تمثال المسيح الفادي الشهير في ريو دي جانيرو تضامنًا مع الحملة.

تمثال المسيح الفادي الشهير في ريو دي جانيرو، البرازيل، 22 مارس 2025.
تمثال المسيح الفادي الشهير في ريو دي جانيرو، البرازيل، 22 مارس 2025. Bruna Prado/AP

وفي آسيا، خمدت أنوار برج شنغهاي في الصين، وبرج إن سيول في كوريا الجنوبية، والبرجين التوأم في كوالالمبور، إلى جانب برج خليفة في دبي، وبرج "101" في تايبيه، وعدد من ناطحات السحاب في هونغ كونغ، ومعبد الفجر في بانكوك، فضلًا عن بوابة الهند في نيودلهي.

معبد الفجر في بانكوك، تايلاند، يوم السبت 22 مارس 2025.
معبد الفجر في بانكوك، تايلاند، يوم السبت 22 مارس 2025. Sakchai Lalit/ AP

أما أوروبا، فشهدت بدورها مشاركة لافتة، حيث أطفئت الأضواء في قلعة لشبونة، وقوس النصر في باريس، وأجزاء من ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، و"عجلة لندن" الضخمة، فضلًا عن الكولوسيوم في روما.

إطفاء معظم الأضواء في البنك المركزي الأوروبي ضمن حملة "ساعة الأرض" في فرانكفورت، ألمانيا، يوم السبت 22 مارس 2025.
إطفاء معظم الأضواء في البنك المركزي الأوروبي ضمن حملة "ساعة الأرض" في فرانكفورت، ألمانيا، يوم السبت 22 مارس 2025. Michael Probst/AP

يُذكر أن "ساعة الأرض" انطلقت لأول مرة من سيدني، في أستراليا، عام 2007، لتتحول لاحقًا إلى واحدة من أوسع المبادرات البيئية انتشارًا على مستوى العالم، إذ يشارك فيها اليوم أكثر من 190 بلدًا وإقليماً تأكيدًا على الالتزام العالمي بمواجهة حالة الطوارئ المناخية.

المصادر الإضافية • AP

