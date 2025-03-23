بعد إقامة دامت 38 يومًا.. البابا فرنسيس يغادر مستشفى جيميلي بروما

ينتظر الناس قبل ظهور البابا فرانسيس في إحدى نوافذ مستوصف أغوستينو جيميلي في روما، الأحد 23 مارس/آذار 2025.
ينتظر الناس قبل ظهور البابا فرانسيس في إحدى نوافذ مستوصف أغوستينو جيميلي في روما، الأحد 23 مارس/آذار 2025. حقوق النشر  AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
يستعد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، لمغادرة مستشفى جيميلي في روما اليوم الأحد، بعد أكثر من خمسة أسابيع قضاها في تلقي العلاج إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد. وأعلن الأطباء أن الحبر الأعظم، البالغ من العمر 88 عامًا، سيحتاج إلى فترة نقاهة تمتد لشهرين على الأقل.

من جانبه، أكد البروفسور سيرجيو ألفييري، الطبيب المشرف على علاجه، في مؤتمر صحفي مساء السبت أن البابا "مسرور جدًا" بقرب خروجه، مشيرًا إلى أنه كان يسأل الفريق الطبي مرارًا عن موعد عودته إلى مقر إقامته في بيت القديسة مارتا داخل الفاتيكان.

وأضاف ألفييري أن التعافي سيستمر في المنزل، حيث يُعد المستشفى "أسوأ مكان للنقاهة" بسبب ارتفاع احتمالية التعرض للعدوى.

وخلال فترة إقامته في المستشفى، خضع البابا لعلاجات مكثفة شملت جلسات لتحسين التنفس والعلاج الطبيعي لتحسين حركته، حيث إنه يستخدم كرسيًا متحركًا منذ عدة سنوات نتيجة مشكلات في الركبة والظهر.

رئيس أطباء مكتب الصحة والنظافة في الفاتيكان، لويجي كاربوني، والمتحدث باسم البابا ماتيو بروني، والجراح سيرجيو ألفيري، يتحدثون إلى الصحفيين، السبت 22 مارس 2025
رئيس أطباء مكتب الصحة والنظافة في الفاتيكان، لويجي كاربوني، والمتحدث باسم البابا ماتيو بروني، والجراح سيرجيو ألفيري، يتحدثون إلى الصحفيين، السبت 22 مارس 2025 AP
وفي أول ظهور علني له منذ دخوله المستشفى، من المقرر أن يطل البابا اليوم الأحد من نافذة مستشفى جيميلي لتحية الحشود وإلقاء البركة، في ختام صلاة التبشير الملائكي التي ستُنشر كتابيًا، حسب ما أفاد به المكتب الإعلامي للفاتيكان.

ويثير غياب البابا الطويل تساؤلات حول قدرته على استئناف مهامه الروحية والاحتفالات الدينية، خاصة مع اقتراب عيد الفصح في 20 أبريل المقبل.

ورغم تحسن حالته الصحية، لم يحدد الفاتيكان بعد ما إذا كان البابا سيتمكن من ترؤس الاحتفالات الخاصة بهذه المناسبة الدينية الكبرى.

موظفو الفاتيكان يعدون الشرفة التي سيظهر فيها البابا فرانسيس في شرفة مستوصف أغوستينو جيميلي في روما، الأحد، 23 مارس/آذار 2025
موظفو الفاتيكان يعدون الشرفة التي سيظهر فيها البابا فرانسيس في شرفة مستوصف أغوستينو جيميلي في روما، الأحد، 23 مارس/آذار 2025 AP

يُذكر أن البابا فرنسيس يعاني من مشكلات صحية منذ شبابه، حيث خضع لعملية استئصال جزء من إحدى رئتيه بعد إصابته بالتهاب الجنبة، ما جعله أكثر عرضة لأمراض الجهاز التنفسي على مدار حياته.

ومع ذلك، لطالما أصر على مواصلة جدول أعماله المكثف، رافضًا أخذ إجازات حتى في أصعب الظروف الصحية.

