بعد عضّ حراس الأمن وتوجيه إهانات عنصرية.. تجريد ملكة جمال اسكتلندا من لقبها

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وظهرت تومسون، البالغة من العمر 26 عامًا، في لقطات مصورة انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثناء محاولتها التصدي لمحاولات إخراجها من الفعالية.

وخلال الواقعة، قامت تومسون بعضّ رجل الأمن أندرو أوكباجي والاعتداء على زميله ألاسدير دولان (32 عامًا)، كما تباهت بثروتها وسألتهم بتحدٍ: "هل تعرفون من أنا؟"

وأدانت محكمة إدنبرة العليا تومسون بتهمة الإساءة العنصرية ضد أوكباجي (26 عامًا) والاعتداء على الحراس الأمنيين، مما أدى إلى سحب لقبها كملكة جمال اسكتلندا.

تفاصيل الحادثة داخل المحكمة

وبينما كان أوكباجي يعمل لصالح شركة إم كيه سيكيوريتي (MK Security) المسؤولة عن تأمين الفعالية، تلقى بلاغًا بشأن امرأة في حالة سكر تتسبب في اضطرابات.

وقال للمحكمة إن تومسون بدأت بمقاومة عنيفة أثناء محاولتهم إخراجها بلطف، مضيفًا: "عندما اقتربنا من المخرج، تعرضت لهجوم. كنا نحاول السيطرة عليها بأقل قدر ممكن من القوة، لكنها حاولت عض ذراعي، وتركت علامة على يدي". ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد قامت تومسون لاحقًا بتوجيه إهانات عنصرية صارخة بحقه.

تجريد ملكة جمال اسكتلندا من لقبها وتغريمها

محاولات تبرير غير مقنعة

من جانبها، زعمت تومسون أنها كانت مدعوة للحدث كسفيرة وساهمت في الترويج له عبر منصات التواصل الاجتماعي. كما ادّعت أنها كانت تدافع عن نفسها بعد أن تعرضت شقيقتها لحصار من الأمن، مؤكدة أنها لم تشرب سوى زجاجتين ونصف من عصير التفاح المخمر (سايدر).

لكن المحكمة رفضت مزاعمها تمامًا، حيث وصفها القاضي ديريك أوكارول بأنها "غير قابلة للتصديق تمامًا".

وأصدر حكمًا بتغريمها 790 جنيهًا إسترلينيًا (حوالي 945.40 يورو)، كما أكدت الجهات المنظمة لمسابقة ملكة جمال اسكتلندا أنها قد تم تجريدها رسميًا من لقبها، في قرار وُصف بـ"التتويج الملغى" عبر موسوعة ويكيبيديا.

تداعيات واسعة وردود فعل غاضبة

أثارت القضية موجة انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى كثيرون أن تصرفات تومسون لا تليق بلقب ملكة جمال وتمثل إساءة لمكانة المسابقة.

كما سلطت الحادثة الضوء على تفشي العنصرية في المجتمع البريطاني، وسط دعوات لمزيد من الإجراءات لمكافحة هذا النوع من السلوك.

بينما حاول البعض التخفيف من الحدة، معتبرين أن حالتها العقلية وتأثير الكحول قد لعبا دورًا في تصرفاتها، فإن غالبية التعليقات كانت تؤكد أن الشهرة لا تمنح أحدًا الحق في التصرف بعنف أو تجاوز القانون.