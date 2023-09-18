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فيديو: تغريم أسترالي لاصطحابه ثعبانه خلال ممارسة رياضة ركوب الأمواج

المتزلج الأسترالي
المتزلج الأسترالي Copyright worldsurfers/ Instagram@
بقلم:  يورونيوز
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فرضت السلطات غرامة قدرها 1500 دولار أمريكي على راكب أمواج في أستراليا بعد رصده وهو يمارس هذه الرياضة المائية واضعاً أفعى حول رقبته.

وأثار مقطع فيديو يظهر فيه الرجل وهو يمارس ركوب الامواج في غولد كوست الشهيرة في أستراليا، ردود فعل واسعة.

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وفرضت عليه السلطات غرامة قدرها 2322 دولاراً أسترالياً. وهي إن أقرت بحقه في اقتناء هذا الثعبان من نوع "موريليا سبيلوتا" وتربيته، شددت على أنه يُمنَع تحت أي ظرف من الظروف إخراجه من المكان الذي سُجّل فيه، وحتى اصطحابه معه لركوب الأمواج.

وأوضحت وزارة البيئة في كوينزلاند، في بيان، أنّ "اصطحاب ثعبان إلى مكان عام، يُلزم صاحبه الحصول على تصريح لهذا الغرض".

وتابعت: "إنّ الثعابين حيوانات دمها بارد، ورغم قدرتها على السباحة، تتجنّب المياه عموماً"، مضيفةً: "كان يُحتمل أن يجد الثعبان المياه باردة جداً، في حين أنّ الثعابين الوحيدة التي يُفترض أن تكون في المحيط هي ثعابين البحر".

وثعابين "موريليا سبيلوتا" هو نوع موجود في أستراليا وبابوا غينيا الجديدة، وقد يصل طولها إلى ثلاثة أمتار، ومع أنّها غير سامة، لكنّها تلتف حول فرائسها حتى تقتلهم اختناقاً. وتتغذى هذه الزواحف بشكل رئيسي على الطيور والسحالي والثدييات الصغيرة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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