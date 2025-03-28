Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
زلزال عنيف يهز تايلاند ويخلّف قتلى ودمارًا في بانكوك

رجال إنقاذ يباشرون العمل في موقع ناطحة سحاب قيد الإنشاء انهارت عقب زلزال بلغت قوته 7.7 درجات، في العاصمة التايلاندية بانكوك، الجمعة 28 آذار/ مارس 2025.
رجال إنقاذ يباشرون العمل في موقع ناطحة سحاب قيد الإنشاء انهارت عقب زلزال بلغت قوته 7.7 درجات، في العاصمة التايلاندية بانكوك، الجمعة 28 آذار/ مارس 2025.
حقوق النشر Wason Wanichakorn/ AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، منتصف نهار الجمعة، مناطق واسعة من تايلاند وميانمار المجاورة، متسببًا بسقوط عدد من القتلى في العاصمة التايلاندية بانكوك إثر انهيار مبنى شاهق قيد الإنشاء.

وانهارت ناطحة سحاب مكوّنة من 30 طابقًا كانت لا تزال في طور البناء، ما أدى إلى مقتل ثلاثة عمال على الأقل، بحسب ما أعلنه نائب رئيسة الوزراء التايلاندية فومتام ويشاياتشاي خلال مؤتمر صحافي. كما أفاد بأن 81 شخصًا آخرين ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.

وتواصل فرق الإنقاذ أعمالها في الموقع، حيث يقوم المسعفون بتمشيط الحطام والمعادن بحثًا عن مسارات آمنة للوصول إلى الناجين. ونقل عن نائب قائد الشرطة في منطقة بانغ سو، وورابات سوختاي، قوله: "سمعت الناس يستغيثون وهم يصرخون: ’ساعدوني‘". وأضاف: "نقدّر عدد المصابين بالمئات".

إجلاء مرضى إلى خارج أحد المستشفيات بعد زلزال بلغت قوته 7.7 درجات في بانكوك، تايلاند، الجمعة 28 آذار/ مارس 2025.
إجلاء مرضى إلى خارج أحد المستشفيات بعد زلزال بلغت قوته 7.7 درجات في بانكوك، تايلاند، الجمعة 28 آذار/ مارس 2025. Tadchakorn Kitchaiphon/ AP

وتسببت الهزّة الأرضية التي وصفت بـ"غير المألوفة"، بحالة من الذعر في أنحاء بانكوك والمدينة السياحية الشمالية شيانغ ماي، حيث اندفع السكان إلى الشوارع بعد انقطاع التيار الكهربائي لفترة وجيزة، وسط ارتباك عام حول كيفية التعامل مع هذا النوع من الكوارث.

وفي ضوء الأضرار والخسائر، أعلنت رئيسة الوزراء التايلاندية بايتونغتارن شيناواترا حالة الطوارئ في بانكوك، وأمرت السلطات بتعليق خدمات المترو وبعض خطوط السكك الحديدية، ما أدى إلى تفاقم أزمة المرور في مدينة تُعد من بين أكثر المدن ازدحامًا في العالم.

