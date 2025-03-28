زلزال بقوة 7.7 درجات يضرب ميانمار ويتسبب بأضرار وهزات تمتد إلى تايلاند والصين

بقلم: يورونيوز

ضرب زلزال بلغت شدته 7.7 درجات على مقياس ريختر وسط ميانمار يوم الجمعة، مما أدى إلى شعور سكان العاصمة التايلاندية بانكوك بالهزات الأرضية. كما سجلت الصين هزات دفعت السلطات هناك إلى اتخاذ تدابير احترازية.

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وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية (USGS) عبر حسابها في منصة "إكس" إن:" الزلزال كان بقوة 7.7 درجات وعلى عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل)، وقد تلاه هزة ارتدادية قوية".

وكان مركز الزلزال على بعد حوالي 17.2 كيلومترًا من مدينة مانداي، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1.2 مليون نسمة. حتى الآن، لم ترد تقارير فورية عن إصابات في ميانمار.

وفي بانكوك، انهار مبنى قيد الإنشاء مكون من 30 طابقًا، ما أسفر عن احتجاز 43 عاملًا داخل المبنى، وفقًا لما ذكرته الشرطة والمسعفون. وقالت الشرطة إن الحادث وقع بعد الزلزال، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ بدأت عمليات البحث والإخلاء.

وفي الوقت نفسه، تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر لحظة وقوع الزلزال، حيث يتضح انهيار مبنى ضخم في الشوارع المزدحمة وسط ميانمار وسط مشاهد لهروب الناس وهم في حالة من الخوف.

تسبب الزلزال في تشغيل أجهزة الإنذار في المباني الشاهقة والفنادق في بانكوك، مما دفع الآلاف من السكان إلى النزول إلى الشوارع. وشهدت المنطقة، التي تضم أكثر من 17 مليون شخص، اهتزازات قوية جعلت المياه تتناثر من المسابح في الطوابق العليا لبعض المباني.

دير متضرر بعد وقوع زلزال، الجمعة 28 مارس/آذار 2025 في نايبيتاو، ميانمار AP

وفي أعقاب الزلزال، يعقد رئيس الوزراء التايلاندي اجتماعًا طارئًا لمناقشة تداعيات الحدث وتقييم الإجراءات اللازمة لمواجهة أي آثار محتملة.