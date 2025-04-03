رسوم ترامب في يوم التحرير: "الشغل شغل" ولا فرق بين الحلفاء والخصوم

اعلان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع مرسوم بفرض رسوم جمركية متبادلة على جميع الدول بالنسب نفسها التي تفرضها على البضائع الأمريكية.

وفي خطاب قال ترامب إنّ هذه الإجراءات سوف تساعد في "جعل أمريكا عظيمةً مجدداً". ويصف اليوم باليوم التاريخي لأن فيه يتحقق الاستقلال الاقتصادي لبلاده واصفًا إياه بـ"يوم التحرير".

وبدءًا من منتصف الليل بتوقيت الولايات المتحدّة ستفرض رسوما بقيمة 25% على كل السيارات الأجنبية، وشرح بأن الولايات المتحدة كانت تفرض رسوما نسبتها 2.5% فقط على السيارات الأجنبية، بينما كان الاتحاد الأوروبي يفروض رسومًا بقيمة 10%.

وبموجب هذه الرسوم الجديدة تصبح الترتيبات التجارية منذ عام 1947 في حكم المنتهية.

قائمة الرسوم الجديدة بحسب الدول قائمة نشرتها الرئاسة الأمريكية

ومن المتوقع أن تغطي رسوم ترامب الجديدة ما قيمته نحو 600 مليار دولار من قطع غيار السيارات والحواسيب المستوردة.

وقال ترامب إنّ بلاده تعرّضت للنهب خلال عقود من دول صديقة.

"حان الوقت للازدهار مرة أخرى، والرسوم الجمركية ستجعل أميركا عظيمة مجددًا" أضاف الرئيس الأميركي.

وتختلف قيمة الرسوم التي فرضها ترامب بين دولة وأخرى، حيث بلغت الرسوم على الاتحاد الأوروبي 20%، وعلى الصين 34%، و24% على اليابان، و31% على سويسرا، و46% على فيتنام، و32% على تايوان، و26% على الهند.

الحكومة السويدية أبدت أسفها على المسار الذي سلكته الولايات المتحدة، وأكدت أنها "لا تريد حواجز تجارية متزايدة ولا حربًا تجارية". وأضافت: "سيجعل ذلك شعوبنا أفقر، وسيكون العالم أكثر خطورة على المدى الطويل".

النائب الألمانيّ في البرلمان الأوروبي مانفرد فيبر علّق على خطاب ترامب قائلًا: " إلى أصدقائنا الأمريكيين، اليوم ليس يوم التحرير— إنه يوم الاستياء". ووصف تعريفات دونالد ترامب الجمركية بأنّها "لا تدافع عن التجارة العادلة؛ بل تهاجمها بدافع الخوف وتضر بجانبي الأطلسي".

وختم تدوينته قائلا: "أوروبا جاهزة للدفاع عن مصالحها، ومفتوحة للحوار العادل والحازم".