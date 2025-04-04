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لبنان: إسرائيل تغتال قياديا في حماس في صيدا وتنفذ سلسلة غارات على رأس الناقورة

يتجمع السكان بالقرب من شقة مدمرة تعرضت لقصف إسرائيلي في مدينة صيدا الساحلية الجنوبية في لبنان، الجمعة 4 أبريل/نيسان 2025
يتجمع السكان بالقرب من شقة مدمرة تعرضت لقصف إسرائيلي في مدينة صيدا الساحلية الجنوبية في لبنان، الجمعة 4 أبريل/نيسان 2025 حقوق النشر AP Photo/Mohammed Zaatari
حقوق النشر AP Photo/Mohammed Zaatari
بقلم: يورونيوز
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استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية فجر اليوم الجمعة شقة سكنية في شارع دلاعة بمدينة صيدا جنوبي لبنان، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم القيادي في حركة حماس حسن فرحات (أبو ياسر) وابنه وابنته.

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وأفادت المصادر اللبنانية، بأن الغارة الإسرائيلية، التي نفذت حوالي الساعة الثالثة صباحا، أطلقت صاروخين على الشقة، ما تسبب في اندلاع حريق ودوي انفجار قوي هز المنطقة، حيث سمع صداه في أحياء مجاورة. وتكفلت فرق الدفاع المدني بإخماد الحريق ونقل الجثث.

وجاء هذا الاستهداف ضمن تصعيد عسكري إسرائيلي متزايد، حيث شنت إسرائيل سلسلة غارات ليلا استهدفت بلدة الناقورة جنوب لبنان، وسط تحليق مكثف لطائراتها. 

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وتواصل الدولة العبرية خروقاتها اليومية، مدعية أنها رد على عمليات ينفذها حزب الله.

ويأتي هذا التصعيد الجديد في إطار استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تجددت قبل أسابيع، إلى جانب الاستهدافات المتكررة داخل الأراضي السورية. 

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