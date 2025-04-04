لبنان: إسرائيل تغتال قياديا في حماس في صيدا وتنفذ سلسلة غارات على رأس الناقورة

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وأفادت المصادر اللبنانية، بأن الغارة الإسرائيلية، التي نفذت حوالي الساعة الثالثة صباحا، أطلقت صاروخين على الشقة، ما تسبب في اندلاع حريق ودوي انفجار قوي هز المنطقة، حيث سمع صداه في أحياء مجاورة. وتكفلت فرق الدفاع المدني بإخماد الحريق ونقل الجثث.

وجاء هذا الاستهداف ضمن تصعيد عسكري إسرائيلي متزايد، حيث شنت إسرائيل سلسلة غارات ليلا استهدفت بلدة الناقورة جنوب لبنان، وسط تحليق مكثف لطائراتها.

وتواصل الدولة العبرية خروقاتها اليومية، مدعية أنها رد على عمليات ينفذها حزب الله.

ويأتي هذا التصعيد الجديد في إطار استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تجددت قبل أسابيع، إلى جانب الاستهدافات المتكررة داخل الأراضي السورية.