لبنان: غارة إسرائيلية جنوب بيروت تودي بحياة قيادي في "الجماعة الإسلامية"

بقلم: يورونيوز

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ووفقًا لرويترز، كان عطوي في طريقه من منزله إلى مكتبه عندما استهدفته الضربة. ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن العملية.

تُعد "الجماعة الإسلامية" إحدى المجموعات السنية المسلحة في لبنان، وقد شاركت "قوات الفجر" التابعة لها في إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل من جنوب لبنان خلال النزاع الحدودي الممتد، والذي انتهى باتفاق لوقف إطلاق النار. وقد استهدفت إسرائيل مواقع عدة تابعة للجماعة خلال الحرب، وأسفرت الغارات عن مقتل عدد من عناصرها.

وتستمر الدولة العبرية منذ وقف إطلاق النار في تنفيذ ضربات جوية داخل الأراضي اللبنانية، تستهدف غالبًا مقاتلي "حزب الله" أو مستودعات أسلحة تابعة له، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في خمس نقاط استراتيجية في تلال جنوب لبنان.

وقد أدانت الحكومة اللبنانية، إلى جانب "حزب الله" و"الجماعة الإسلامية"، هذه الغارات الإسرائيلية، واعتبرتها خرقًا للهدنة وانتهاكًا للسيادة اللبنانية، في حين تبرر إسرائيل عملياتها بأن هذه الجماعات تُشكل تهديدًا مباشراً لأمن المدنيين الإسرائيليين.