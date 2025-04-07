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حماس تنفي صحة وثائق إسرائيلية تزعم تورط إيران في هجوم 7 أكتوبر

نازحون فلسطينيون يفرون من الشجاعية بغزة ، يوم الخميس 3 نيسان / أبريل 2025 ، بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء في المنطقة
نازحون فلسطينيون يفرون من الشجاعية بغزة ، يوم الخميس 3 نيسان / أبريل 2025 ، بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء في المنطقة Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم: يورونيوز
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وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يكشف عن وثائق تزعم دعم إيران لحماس في هجوم 7 أكتوبر 2023، والحركة تنفي وتقول إن الوثائق المسربة "غريبة وغير صحيحة".

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نفى قيادي بارز في حماس، الأحد، صحة الوثائق التي نشرها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والتي تزعم وجود مراسلات بين قادة الحركة وإيران حول دعم طهران لخطة الهجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وأكد القيادي في تصريح خاص لـ"العربية/الحدث"، أن شكل ومضمون الرسالة المسرّبة "غريب وغير صحيح"، مشدداً على عدم صحة ما وصفه بادعاءات إسرائيل حول العلاقة مع إيران.

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وكانت إسرائيل قد كشفت، الإثنين، عما وصفته بـ"دليل قاطع" يثبت الدعم الإيراني لحماس في التخطيط لهجوم طوفان الأقصى.

وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، في تسجيل مصور، إن المراسلات السرية التي تم الكشف عنها تظهر أن الحركة طلبت من إيران مبلغاً قدره 500 مليون دولار لتمويل عمليات تهدف إلى تدمير إسرائيل ومواجهة الولايات المتحدة، مؤكداً أن حماس قد تلقت فعلا هذا المبلغ.

وأشار كاتس إلى أن المراسلات السرية التي تحمل توقيع القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، ورئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، بالإضافة إلى مروان عيسى، تضمنت نصاً يدعو إيران إلى تقديم دعم مالي قدره 20 مليون دولار شهرياً لمدة عامين، أي ما يعادل 500 مليون دولار كمبلغ إجمالي.

وجاء في الرسالة، بحسب الوزير الإسرائيلي: "نحن في هذه المرحلة في أمس الحاجة لوقوفكم معنا بكل قوة وعزم ودعم وإسناد... لتحقيق هذه الأهداف الكبيرة والتي سنغير بها وجه الكون بإذن الله".

وزعمكاتس أن هذه الوثائق تكشف عن علاقة وثيقة بين إيران وحماس، حيث تعهد قادة الحركة بتغيير وجه المنطقة والقضاء على إسرائيل بالتعاون مع طهران إذا ما تم توفير الدعم المطلوب.

إلا أن حماس رفضت تلك الاتهامات بشكل قاطع، وأكدت أن الوثائق التي نشرتها الدولة العبرية لا تستند إلى أي أساس حقيقي، وأن شكل ومضمون الرسالة المسربة يثيران الشكوك حول صحتها.

ويأتي هذا الجدل في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار الاتهامات المتبادلة بين إسرائيل وخصومها في المنطقة بشأن التمويل والدعم العسكري للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط.

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