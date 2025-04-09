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إسرائيل تنشر فيديو لعمليتها في رفح وتعلن استهداف قيادي "بارز" في حماس

تعبر القوات الإسرائيلية إلى إسرائيل من قطاع غزة، يوم السبت 18 يناير 2025.
تعبر القوات الإسرائيلية إلى إسرائيل من قطاع غزة، يوم السبت 18 يناير 2025. حقوق النشر  Tsafrir Abayov/AP
حقوق النشر Tsafrir Abayov/AP
بقلم: يورونيوز
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نشر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقاطع فيديو قال إنها توثّق عملياته العسكرية في محيط رفح بقطاع غزة.

يأتي ذلك بعد غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيًا في حي الشجاعية بمدينة غزة، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة ما لا يقل عن 40 مواطنًا آخر، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

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وقالت القوات الإسرائيلية إنها استهدفت "قياديًا بارزًا في حركة حماس" من دون ذكر اسمه، مشيرة إلى أنه مسؤول عن شن هجمات ضدها من حي الشجاعية.

وتصعّد تل أبيب من هجماتها منذ استئناف الحرب على غزة، حيث أسفرت الغارات منذ ذلك الوقت عن مقتل 1,482 شخصًا وإصابة 3,688 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.

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