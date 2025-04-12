مسقط: انطلاق المباحثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن حول برنامج إيران النووي

بقلم: يورونيوز

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وقد التقى الوزير عراقجي بمسؤولين عمانيين في مسقط يوم السبت، قبيل انطلاق المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة حول البرنامج النووي لطهران.

ويعتبر هذا الاجتماع أول لقاء بين طهران وواشنطن منذ بداية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب.

وأكد عراقجي أنه سيتواصل بشكل غير مباشر عبر وسيط مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في حين شدد ترامب على أن المحادثات ستكون مباشرة.

على الرغم من عدم وجود مؤشرات على احتمال التوصل إلى اتفاق فوري، إلا أن أهمية هذه المفاوضات تأتي في ظل تصاعد التوترات بين البلدين اللذين يقتربان من نصف قرن من العداء.

وقد هدد ترامب مرارًا بشن غارات جوية تستهدف البرنامج النووي الإيراني إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

من جانبها، حذرت إيران من أنها قدتسعى لتطوير سلاح نووي باستخدام مخزونها من اليورانيوم المخصب بمستويات قريبة من الدرجات المستخدمة في تصنيع الأسلحة النووية.