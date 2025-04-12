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مسقط: انطلاق المباحثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن حول برنامج إيران النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي, حق, ونظيره العماني السيد بدر البوسعيدي يصلان إلى مؤتمر صحفي بعد اجتماعهما في طهران, إيران, الإثنين, ديسمبر. 30, 2024.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي, حق, ونظيره العماني السيد بدر البوسعيدي يصلان إلى مؤتمر صحفي بعد اجتماعهما في طهران, إيران, الإثنين, ديسمبر. 30, 2024. Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم: يورونيوز
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كان وزير الخارجية الإيراني عراقجي قد وصل صباح السبت إلى سلطنة عمان قبيل بدء المفاوضات مع واشنطن وسط تواترات متصاعدة وتهديدات أمريكية بشن ضربات جوية إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

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وقد التقى الوزير عراقجي بمسؤولين عمانيين في مسقط يوم السبت، قبيل انطلاق المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة حول البرنامج النووي لطهران.

ويعتبر هذا الاجتماع أول لقاء بين طهران وواشنطن منذ بداية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب.

وأكد عراقجي أنه سيتواصل بشكل غير مباشر عبر وسيط مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في حين شدد ترامب على أن المحادثات ستكون مباشرة.

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على الرغم من عدم وجود مؤشرات على احتمال التوصل إلى اتفاق فوري، إلا أن أهمية هذه المفاوضات تأتي في ظل تصاعد التوترات بين البلدين اللذين يقتربان من نصف قرن من العداء.

وقد هدد ترامب مرارًا بشن غارات جوية تستهدف البرنامج النووي الإيراني إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

من جانبها، حذرت إيران من أنها قدتسعى لتطوير سلاح نووي باستخدام مخزونها من اليورانيوم المخصب بمستويات قريبة من الدرجات المستخدمة في تصنيع الأسلحة النووية.

انتقل إلى اختصارات الوصول
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