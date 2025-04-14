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إصابة شرطي إسرائيلي في عملية دهس قرب الخليل

الشرطة الإسرائيلية تؤمن الموقع بعد هجوم دهس في القدس يوم الأربعاء، 20 مايو، 2015.
الشرطة الإسرائيلية تؤمن الموقع بعد هجوم دهس في القدس يوم الأربعاء، 20 مايو، 2015. Copyright Mahmoud Illean/AP
Copyright Mahmoud Illean/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الإثنين، أنه تلقى بلاغًا بوقوع عملية دهس على مفترق الظاهرية في الخليل، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

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وقالت الشرطة الإسرائيلية إن أحد عناصرها من وحدة "اليسام" أصيب صباح اليوم بجروح طفيفة في عملية دهس، وفقًا للتقرير الأولي.

وقد نشر الجيش قواته في مكان الحادثة، بحثًا عن المنفذ، فيما أغلقت الطرق وأقيمت حواجز للتفتيش في المنطقة وسط استنفار أمني واسع.

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وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن فلسطينيًا مشتبهًا به في تنفيذ العملية "كان يقود سيارة مسروقة على ما يبدو، وبعدما تفاجئ بحاجز نصبته الشرطة رفض الوقوف محاولًا الفرار، فصدم أحد عناصر الشرطة وأصابه بجروح، ثم قاد المركبة باتجاه البلدة الفلسطينية ولا تزال القوات تبحث عنه".

وأشارت الشرطة إلى أنها صنّفت الحدث على أنه "جنائي"، مؤكدة أنها تنسّق مع باقي الأجهزة الأمنية للعثور على المنفّذ.

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