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في اتصال مع عباس... ماكرون يدعو لإصلاح السلطة الفلسطينية ونزع سلاح حماس

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستمع إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، في رام الله، الضفة الغربية.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستمع إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، في رام الله، الضفة الغربية. حقوق النشر Christophe Ena/ AP
حقوق النشر Christophe Ena/ AP
بقلم: يورونيوز
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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الإثنين، نظيره الفلسطيني محمود عباس إلى إصلاح شامل للسلطة الفلسطينية كجزء من خطة تقضي بتوليها إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، شرط استبعاد حركة حماس من المشهد السياسي.

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وفي منشور عبر منصة "إكس"، عقب مكالمة هاتفية مع عباس، كتب ماكرون: "من الضروري بناء إطار لمرحلة ما بعد الحرب: نزع سلاح حركة حماس وإقصاؤها، تحديد نظام حكم ذو مصداقية، وإصلاح السلطة الفلسطينية".

وأضاف أن ذلك من شأنه أن "يتيح التقدم نحو حل سياسي قائم على أساس الدولتين خدمةً للسلام وأمن الجميع".

من جانبه، شدد عباس على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكلٍ فوري، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية، مع تأكيد رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

كما شكر نظيره الفرنسي على موقف باريس، ودورها في التحضير لمؤتمر السلام الدولي المرتقب إلى جانب السعودية. وأكد عباس كذلك أهمية اعتراف المجتمع الدولي بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وتأتي هذه المحادثات في أعقاب توتر ديبلوماسي بين باريس وتل أبيب، إذ انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواقف ماكرون الأخيرة بشأن القضية الفلسطينية.

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وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده تدرس اتخاذ خطوة غير مسبوقة نحو الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين خلال مؤتمر للأمم المتحدة يُعقد في نيويورك في حزيران/يونيو المقبل.

وقال ماكرون: "يجب أن نتحرك نحو الاعتراف بفلسطين، وسنفعل ذلك في الأشهر المقبلة"، مشيرًا إلى أن المؤتمر، الذي تسعى فرنسا إلى ترؤسه بالشراكة مع السعودية، قد يشكّل منصة دولية ملائمة لتكريس هذا الاعتراف ضمن إطار أوسع من الاعترافات الدولية.

وتُسيطر حركة حماس على قطاع غزة منذ العام 2007، بعدما انتزعت السلطة من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

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